Addio Folorunsho, il Napoli ha già scelto il sostituto: l’obiettivo

Il Napoli è molto attivo in queste in sede di calciomercato, anche per quanto riguarda la ricerca del sostituto del partente Folorunsho.

Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per la gara di domenica dello Stadio Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti. Gli azzurri, di fatto, non arrivano nel migliore dei modi alla prima giornata di campionato.

Al netto della prestazione poco esaltante fornita contro il Modena in Coppa Italia, poi battuto ai calci di rigore, il Napoli è infatti ancora un cantiere aperto. Basti pensare che, nonostante sia fresco di rinnovo, Folorunsho è vicino a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il Napoli, di fatto, sta pensando anche al suo sostituto.

Il Napoli sta seguendo McTominay per sostituire Folorunsho: le ultime

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli vuole Scott McTominay del Manchester United che, però, continua a chiedere 30 milioni di euro per cedere il centrocampista scozzese. Il club partenopeo, invece, vorrebbe prendere il calciatore con la formula del prestito.

Tuttavia, tutto potrebbe cambiare sia con le cessione di Michael Folorunsho che di Victor Osimhen. Con i soldi derivanti da questi due addii, di fatto, per Giovanni Manna sarà molto più facile trovare l’accordo con il Manchester United per la cessione di McTominay.