Mercato Napoli, non solo Lucca: la short list per l’attacco azzurro

Altri due nomi sul taccuino della dirigenza del Napoli, pronto l’affondo per il reparto offensivo.

Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis hanno ormai deciso che il Napoli ha bisogno di un attaccante per rinforzare l’intero redato in vista della prossima stagione. D’altronde Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori non possono di certo tenere un reparto da soli, e i vari Ngonge e Okafor non sono mai entrati davvero nel progetto di Antonio Conte.

Discorso diverso, invece, per Giovanni Simeone che probabilmente potrebbe cercare destinazioni diverse da Napoli per provare a tornare protagonista in attacco. La dirigenza partenopea ha ben chiara la situazione relativa al reparto offensivo e, infatti, ha pronta una lista di nomi.

Lo ha riportato la Gazzetta dello Sport, che ha analizzato il taccuino di Giovanni Manna ma anche i gusti di Aurelio De Laurentiis, che sembra aver imparato una lezione importante.

Napoli, Bonny e Hojlund: l’idea di Manna e De Laurentiis

Non solo Lorenzo Lucca, quindi, nella mente della dirigenza del Napoli, ma anche altri due nomi che farebbero da valida alternativa all’attaccante dell’Udinese.

“Manna si è dato varie possibilità, ovviamente, e nell’elenco dei potenziali attaccanti da futuro imponente c’è Ange-Yoan Bonny (22 a ottobre), fisico d’impatto, capacità di far reparto, margini di miglioramento notevoli: sei gol al primo anno di serie A con il Parma sono un bigliettino da visita incoraggiante, soprattutto rielaborandone le caratteristiche. Ma uno sguardo all’estero, andando a scavare anche nel proprio database, Manna l’ha lanciato: Rasmus Højlund è ancora un ragazzino, nonostante stia da un bel po’ al centro delle aree di rigore,e a 22 anni si ha il diritto-dovere di credere in questo danese che con Gasperini all’Atalanta è diventato una star e che nell’estate del 2023, praticamente l’altro ieri, ha spinto il Manchester United a spendere 70 milioni di euro (con nel contratto altri dieci di bonus). Tra ammortamento e appannamento, Højlund costa un po’ meno, però a Manchester hanno già dato (McTominay): se ci dovessero “riscascare”, De Laurentiis si farebbe sicuramente trovare pronto. La new generation gli piace”. scrive il quotidiano.

I 9 gol e 4 assist di Hojlund con la maglia del Manchester United hanno leggermente deluso le aspettative, al punto da prendere in considerazione l’idea di un addio per provare a ripartire di nuovo dalla Serie A. La stagione di Bonny, invece, ha tutta l’aria di essere quella del grande salto verso una squadra di alta classifica.