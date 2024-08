Conte in conferenza: “Mercato bloccato. Lukaku? Non parlo. Buongiorno da valutare”

Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Antonio Conte. Segui con noi le dichiarazioni del neo allenatore del Napoli.

La nuova stagione è ormai alle porte e il Napoli non vorrà farsi trovare impreparato. L’esordio degli azzurri è previsto per domenica alle ore 18:30 contro l’Hellas Verona. La prima uscita del nuovo campionato sarà al Bentegodi, proprio come accaduto con Spalletti nell’anno della vittoria del tricolore.

Adesso la musica è ben diversa, ma Antonio Conte proverà a tirare fuori il meglio dai suoi uomini. Proprio l’allenatore azzurro parlerà in conferenza stampa alle ore 13.30. L’obiettivo sarà presentare al meglio la sfida di domani, regalando forse anche qualche dettaglio sulla formazione titolare.

Le parole di Conte in conferenza stampa

Soddisfatto della squadra e del mercato del Napoli? “Sicuramente è più di un mese che stiamo lavorando con i ragazzi e sono soddisfatto. Ho trovato un gruppo che ha voglia di lavorare, che ha voglia di crescere, anche singolarmente. E questo mi entusiasma. Da questo punto di vista sono soddisfatto. Per quanto riguarda il mercato è molto complicato. Dispiace. Cosa posso dire? E’ una situazione bloccata, non posso dire altro”

Qual è lo slogan da lanciare? “Il nostro mantra è quello di dare il 200%. Dobbiamo andare oltre i nostri limiti quest’anno. E’ un momento critico. Una società che mette sul mercato 10-12 giocatori, vuol dire che c’è una ricostruzione in atto. E come tutte le ricostruzioni, ci vuole tanta pazienza e umiltà. Anche dell’ambiente stesso. Bisogna capire il momento e non farci contagiare dall’entusiasmo della ricostruzione. Dobbiamo dare più di quello che possiamo, c’è da fare tanto. E’ un momento delicato, le difficoltà ci devono rendere più forti”

Lukaku e Osimhen? “Non parlo di calciatori che non fanno parte del Napoli. Per Osimhen, la società se ne occupa, non sono entrato in questa situazione”

Sull’intensità degli allenamenti – “Quando parlo di ricostruzione, intendo le fondamenta della rosa. Una volta fatto questo, lavoro con i ragazzi per migliorarli sotto tutti i punti di vista. Il successo di una squadra passa dal miglioramento di ogni singolo giocatore. Gli allenamenti per me sono normali, l’alta intensità in allenamento dev’essere un mantra. Nella partita porti quello che fai in allenamento”

Napoli ottavo nella griglia di partenza di Serie A – “Queste griglie sono state fatte in base a dei parametri, basandosi sui risultati dell’anno scorso. I parametri cambiano di anno in anno, come cambiano le performance. Noi dobbiamo avere come monito che non dobbiamo pensare che il decimo posto dell’anno scorso non è frutto di un caso. E ve lo posso garantire. Chi pensa sia stata solo sfortuna, è lontano dalla verità”.

A che punto è la ricostruzione? “Siamo all’inizio. E’ solo un mese di lavoro. Siamo in una fase, dobbiamo prepararci a soffrire, tutti compatti. Cerchiamo di essere concentrati e di uscire dal campo con la maglia sudata. Cerchiamo di dare più del nostro massimo, perché ne abbiamo tutti bisogno. Io per primo”

Condizioni di Buongiorno – “Ha avuto una distorsione giovedì, ad inizio allenamento. E’ migliorato tanto, faremo delle valutazioni”.

Ruolo di Di Lorenzo – “Giovanni è talmente intelligente che si può utilizzare sia da braccetto che da esterno a destra”.