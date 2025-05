De Laurentiis-Conte, nessun incontro! Ecco come stanno le cose

Nuove rivelazioni in merito al possibile incontro tra il presidente ed il tecnico del Napoli, ecco cosa sta succedendo.

Nei giorni scorsi erano emerse diverse voci relative al futuro di Antonio Conte e al presunto incontro che sarebbe in programma tra il tecnico del Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis.

Non è un mistero che tra Antonio Conte e la dirigenza partenopea ci sia qualcosa di cui parlare in merito al futuro del tecnico sulla panchina del Napoli. Alcune dichiarazioni hanno lascito intendere che Conte voglia una serie di garanzie per poter confermare la sua presenza. Senza quelle meglio che le strade si separino, per evitare di creare crepe irreparabili e, perché no, magari lasciarsi da vincenti con uno scudetto cucito sul petto.

Napoli concentrato sullo scudetto, la verità sull’incontro

L’edizione odierna de La Repubblica, però, ha rivelato che, a dir la verità, non è previsto nessun incontro tra De Laurentiis e Conte. Secondo il quotidiano tutto il Napoli è concentrato sull’obiettivo finale.