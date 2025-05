Conte ha una rosa di campioni, la vera differenza nella lotta scudetto

Un dato importante che dimostra l’esperienza della squadra, l’analisi.

La lotta scudetto era sempre più nel vivo quando mancano ormai solo tre partite alla fine della stagione. Il Napoli di Antonio Conte si trova a tre punti di vantaggio sull’Inter con un calendari alla portata ma che, comunque, può nascondere diverse insidie per gli azzurri.

Ci sarà bisogno di gettare il cuore oltre l’ostacolo, provando a dare il 110% per conquistare un titolo che avrebbe dell’incredibile se si pensa a dove era il Napoli solo un anno fa. C’è un elemento, inoltre, che potrebbe fare la differenza in casa Napoli perchè rappresenta le fondamenta di una squadra costruita con un obiettivo ben preciso. Un dato fatto emergere nell’edizione odierna de Il Mattino.

“La grande differenza con il Napoli di due anni fa è che oggi anche molti calciatori lo sanno (come si vince un campionato, ndr). Perché ben 15 azzurri in rosa hanno già vinto un campionato in carriera. Magari anche più di una volta. E, questo sì, può fare la differenza. Non è un caso che il numero sia così alto. Oltre il 65% della rosa, in pratica. E molti nomi sono quelli aggiunti dall’ultima estate di acquisti. Conte aveva chiesto pedine già pronte accanto a quelle di belle speranze. E anche queste ultime dovevano avere un curriculum strutturato alle spalle”, scrive il quotidiano.

Napoli, una rosa di campioni: ecco chi ha già vinto uno scudetto

Ma chi sono i giocatori che anno già vinto un campionato? Innanzitutto quelli che Il Mattino definisce i “reduci”. I giocatori presenti in rosa ciò campioni nel 2023. Meret, Simeone, Raspadori, Di Lorenzo e gli altri sono la base di questa squadra.

E poi i nuovi acquisti. A partire da Spinazzola, campione d’Europa con la Nazionale ma anche d’Italia nella stagione 2018/19 con la Juventus. Lukaku, scudetto sia in Belgio che in Italia con la maglia dell’Inter nel 2021 (proprio con Conte). David Neres campione in Portogallo e in Olanda, ma anche Okafor che in Austria ha vinto quattro titoli consecutivi. Anche Rafa Marin sarebbe campione, in Spagna, quando nella stagione 2021/22 faceva parte della rosa del Real Madrid (che vinse anche la Champions League).

Una rosa di campioni che sanno come si vince un campionato. Certo, vincere a Napoli ha un sapore diverso, ma l’esperienza non fa di certo male.