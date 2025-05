Inter in finale, ma Lautaro non dimentica il campionato: Napoli avvertito

Dopo aver eliminato il Barcellona con la sua Inter, Lautaro Martinez ha rilasciato dichiarazioni importanti.

L’Inter ha staccato il pass per la finale di Champions League di Monaco. I nerazzurri, dopo i tempi supplementarei, ha sconfitto questa sera il Barcellona con il risultato finale di 4-3-3.

La ‘Beneamata, dunque, ha raggiunto la seconda finale in tre anni. Tuttavia, nonostante la gioia per aver raggiunto l’ultimo atto della Champions League, Lautaro Martinez ha parlato anche del campionato.

L’argentino, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni

“Champions? Vogliamo vincere, dobbiamo recuperare energie. Bisogna finire il campionato e pensare poi alla finale per scrivere la storia di questo club. Poi, di fatto, bisogna iniziare dalla partita d’andata: abbiamo sofferto tanto ma c’è stato un lavoro in regole contro un avversario di valore. Ero un po’ in difficoltà, ho sentito la gamba in maniera diversa e non riuscivo ad alzare. I primi due giorni li ho passati piangendo in casa. Ho fatto doppia seduta tutta la settimana, cercando di recuperare. Anche se non stavo al 100%, ho messo una fasciatura stretta e sono sceso in campo”.