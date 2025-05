“Rottura possibile”, l’annuncio su Conte gela: è successo in diretta

In casa Napoli, prima della sfida contro il Genoa di domenica, c’è da segnalare un annuncio sul futuro di Conte.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli non sembra essere più certo come una volta. I rapporti tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis sono più tesi e ciò potrebbe influire sul da farsi nella prossima stagione. L’ex Juve chiede sicuramente uno sforzo maggiore alla società per continuare il proprio percorso di crescita, con un mercato che dovrà essere effettuato nel migliore dei modi.

A tal proposito il club è pronto a sostenere economicamente Conte e le sue richieste. In estate verranno valutate diverse opzioni interessanti per convincere il tecnico a rimanere. Poi c’è anche il nodo campo sportivo, con le strutture di Castel Volturno spesso criticate.

Futuro Conte, Bucchioni allo scoperto sul possibile addio: le sue parole

A parlare del futuro di Conte sulla panchina del Napoli, ci ha pensato Enzo Bucchioni. Il giornalista è intervenuto A Radio Napoli Centrale, nel corso di un “Calcio alla Radio – Terzo Tempo“.

“Secondo me la rottura tra le parti è possibile, ma penso ci sono margini per proseguire questo rapporto” – dice ai microfoni.

Sul possibile proseguo insieme: “Le parti possono trovare un’intesa sugli obiettivi e i programmi futuri. In questa stagione De Laurentiis è rimasto in silenzio, buono e tranquillo, a dimostrazione dell’accordo con Conte. C’è da capire quanto il presidente vorrà appropriarsi di questo scudetto, ma non credo che farà come in passato perché forse ha capito che non è un atteggiamento conveniente” – afferma Bucchioni.

Conte infatti è aperto a cercare una soluzione con il Napoli, come da lui dichiarato nelle ultime uscite ai microfoni.

Napoli, futuro Conte: gli azzurri sono sereni

Nonostante le voci emerse su un possibile addio a fine stagione, la società si è mostrata sin da subito tranquilla perché Conte ha un contratto fino al 2027. Difficile trattenerlo però se non si sistemano delle situazioni all’interno del club.

Dalle forti dichiarazioni del tecnico sui campi di Castel Volturno, visti come causa di infortuni dei calciatori, il patron azzurro si è messo subito alla ricerca di un terreno in cui far sorgere la nuova casa del Napoli.

Il motivo principale è anche la voglia di continuare a lavorare con Conte, in modo tale da restare in alto ancora a lungo.