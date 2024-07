DIRETTA – Napoli-Brest 1-0, inizia il secondo tempo

Diretta live testuale di Napoli-Brest, la quarta amichevole del pre-campionato azzurro. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Brest. Azzurri di nuovo in campo per la quarta amichevole di questa pre season. La squadra di Antonio Conte, dopo aver superato per 4-0 l’Egnatia domenica scorsa, affronta stasera alle ore 20:00 il Brest, la rivelazione dell’ultimo campionato di Ligue 1. I francesi, infatti, si sono qualificati alla prossima edizione della Champions League con un clamoroso terzo posto, evitando quindi anche i preliminari.

Decisiva la vittoria all’ultima partita di campionato e il contemporaneo pareggio del Lille di Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan. Si tratta quindi di un impegno di buon livello per il Napoli, che approfitterà del tipo di avversario anche per testare a che punto è la condizione fisica e della proposta di gioco.

Napoli-Brest, le formazioni ufficiali

Conte ha scelto gli undici giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto in questa amichevole contro il Brest. La notizia è che Alessandro Buongiorno sarà titolare come braccetto a sinistra, con Rrhamani in mezzo e Di Lorenzo a destra.

Linea di quattro a centrocampo, da destra a sinistra: Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola. Fra i tre in attacco non c’è, ovviamente, Victor Osimhen per questioni legate al mercato; il centravanti sarà quindi Raspadori con alle sue spalle Kvaratskhelia e Politano. Insomma, una formazione quasi al completo, in attesa di capire cosa succederà in merito alla questione punta.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Zambo Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

Brest (4-3-3): Bizot; Pereira Lage, Le Cardinal, Ndiaye, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douraon, Ajorque, Del Castillo.

Il LIVE del match

47′ – Errore di Mazzocchi che si lascia sfilare alle spalle Ajorque, l’attaccante del Brest colpisce di testa ma è straordinaria la risposta di Meret che para e allontana il pallone.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Primo tempo finito.

42′ – GOOOOOL DEL NAPOLI! Azione veloce degli azzurri con lancio di Mazzocchi per Raspadori, l’attaccante azzurro stoppa al volo di destro e si gira in un attimo calciando di sinistro realizzando una splendida rete! 1-0!

39′ – Tiro deviato di Politano, il portiere del Brest, Bizot, riesce a respingere con il piede.

34′ – Si accende Kvaratskhelia con un’azione personale: doppio dribbling e tiro in porta di mancino, parato dal portiere.

22′ – Squillo del Napoli: traversa di Spinazzola e poi bella parata di Bizot.

7′ – Il Napoli prova a fare la partita ma per adesso il match è ancora in fase di studio.

1′ – La partita è iniziata!