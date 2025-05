Serie A, l’annuncio ufficiale riguarda il big del Napoli: “È raro”

Dai social arriva un annuncio ufficiale su un top player del Napoli: la notizia è divenuta in poco tempo virale tra i tifosi.

Il Napoli domina in Serie A. Dopo la vittoria in casa del Lecce, il club azzurro comanda la classifica mantenendo il distacco di tre punti dall’Inter. Gli uomini di Antonio Conte continuano a credere nel sogno scudetto: le ultime gare saranno decisive per il titolo e sarà dunque necessario tenere alta la concentrazione.

Nelle ultime ore sta divenendo virale un annuncio ufficiale su un giocatore di proprietà del Napoli, grande protagonista di un Napoli che sta sognando a occhi aperti.

McTominay nominato calciatore del mese in Serie A

Scott McTominay vince il premio di miglior calciatore del mese di aprile. L’Associazione Italiana Calciatori esalta lo scozzese sottolineando il suo dominio in campionato, e in particolare delle ultime settimane.

Tramite un annuncio ufficiale sul sito web e sui social, l’Associazione Italiana Calciatori ha nominato Scott McTominay miglior giocatore in Serie A per il mese di aprile. L’impatto dello scozzese in questo mese è stato straordinario: sui sette gol totali siglati dal Napoli ben cinque portano la sua firma.

A suscitare ulteriore interesse e stupore sono le parole di elogio pubblicate proprio dall’Associazione Calciatori, che sottolinea la facilità nell’assegnare il premio all’azzurro.

“Da quando l’AIC ha istituito il premio di calciatore del mese di Serie A e di Serie B in collaborazione con Ultimo Uomo, raramente è stato così facile assegnarlo”