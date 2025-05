Bus scoperto in caso di Scudetto? Arriva la risposta del Comune: come stanno le cose

A tre giornate dalla fine del campionato di Serie A, i tifosi sognano sempre più di mettere le mani sullo Scudetto sperando, nell’eventualità, di accogliere la squadra con il bus scoperto.

Sette punti nelle prossime tre partite: questi bastano al Napoli per blindare una volta e per tutte il discorso Scudetto, e potrebbero essere anche di meno nel caso in cui l’Inter dovesse inceppare in qualche passo falso da qui alla fine. Tra gli azzurri, però, si vuole rafforzare l’idea di calcare la mano sul fatto che dipende tutto da ciò che sarà il rendimento di Conte e dei suoi uomini, al di là di quelle che possono essere gli incroci e i calcoli vari.

Lo scenario attuale, ovviamente, fa sognare tutta la piazza a occhi aperti: la vittoria del campionato, considerando quello che si viveva appena dodici mesi fa, sarebbe davvero un traguardo straordinario, che andrebbe a coronare il lavoro super da parte di Antonio Conte. In ogni caso, però, serve la matematica certezza ancor prima di festeggiare, anche se tra i tifosi c’è già chi non può contenere il proprio entusiasmo e c’è anche chi invoca, nell’eventualità, il bus scoperto in città, la cui mancanza nel successo di due anni fa scatenò non poche polemiche.

News Napoli calcio, il consigliere Simeone parla del bus scoperto

A Napoli ci sarà la sfilata con il bus scoperto, nel caso in cui il Napoli dovesse vincere il suo quarto Scudetto della sua storia? A parlarne è stato il consigliere Nino Simeone a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport.

Di seguito, quanto riportato dal sito della medesima emittente a tal riguardo:

“Rispetto chi parla del bus scoperto, di quell’organizzazione, ma non ne sono a conoscenza. Non è semplice mettere giù un piano per quella cosa lì, noi siamo un intero popolo che festeggia qualcosa, caloroso. Vanno trovate strade e luoghi per contenere parecchie migliaia di tifosi napoletani che ovviamente vorranno partecipare a quell’evento. Mi sto prodigando affinché si faccia ma l’ultima parola spetta al tavolo della sicurezza che non è solo locale ma nazionale. Bisogna tenere tutto sotto giusta osservazione. Una cosa la posso escludere: non si potrà fare nel centro storico, significherebbe distruggere la nostra città. Servono strade libere e Via Partenope ha anche dei lavori in corso. Prenderà decisioni gente di altissima preparazione, qualità”.

Ultimissime SSC Napoli: le ultime sul sogno Scudetto

Il Napoli e Napoli continuano a sognare lo Scudetto. Un traguardo che scatenerebbe inevitabilmente l’entusiasmo della piazza partenopea.

Nino Simeone, a proposito del precedente di appena due anni fa, ha sottolineato il successo del piano elaborato a suo tempo, in occasione del terzo Scudetto conquistato dal club azzurro: