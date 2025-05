McTominay sempre più idolo di Napoli, l’omaggio al centro storico è “sacro” – FOTO

Scott McTominay è sempre più nel cuore della città di Napoli e dei tifosi azzurri: l’omaggio al centrocampista scozzese è davvero spettacolare.

Il Napoli e Napoli sognano a occhi aperti lo Scudetto: la vittoria del Tricolore non è più utopia. Tutto dipenderà da ciò che faranno gli uomini di Antonio Conte nelle ultime tre partite che restano da qui alla fine: bastano sette punti per fare in modo che i partenopei diventino campioni d’Italia. L’imperativo, ovviamente, è quello di non lasciarsi andare a eccessivi e dannosi entusiasmi, ma intanto la città si gode i suoi beniamini.

Tra di essi, spunta senza dubbio Scott McTominay, nominato quest’oggi come miglior giocatore del mese di aprile (clicca qui per tutti i dettagli). Il calciatore scozzese è ormai un punto fermo per la squadra azzurra, a suon di gol e prestazioni davvero pesantissimi, ed è divenuto un vero e proprio beniamino per tutti i tifosi del Napoli. A dimostrarlo è l’omaggio apparso nelle vie di Napoli, che ritrae l’ex Manchester United come fosse un’immagine sacra, scatenando in questi minuti la reazione anche divertita da parte dei tifosi napoletani.

Edicola votiva dedicata a McTominay: l’ultima trovata dei tifosi del Napoli

I tifosi del Napoli, oltre che per la loro fantasia, sono noti anche per la grande passione che hanno nei confronti della propria squadra del cuore. Lo sa bene Scott McTominay, che in poco tempo è divenuto un vero e proprio simbolo della squadra azzurra, così come dimostrato dall’omaggio apparso in città.

Il volto del centrocampista del Napoli è infatti stato ritratto da un ignoto artista in una ex edicola votiva, una nicchia rimasta vuota nel centro della città partenopea a via San Nicola a Nilo. Un tempo, nella cornice risalente dal diciassettesimo secolo, era ritratto un quadro della Madonna, andato poi scomparso anni fa.