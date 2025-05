Spalletti punge De Laurentiis: le parole a Cinque Minuti fanno discutere, avete sentito?

Luciano Spalletti ha parlato anche del Napoli nel corso del suo intervento mandato in onda da pochi minuti dalla trasmissione Cinque Minuti, in onda su Rai Uno.

Il Napoli si appresta a vivere un finale di campionato con un sogno nel cuore. Una frase non banale, che dopo mesi è divenuta di nuovo ricorrente tra i tifosi del club azzurro, che sperano di bissare la vittoria festeggiata due anni fa. Tutto dipende dagli azzurri: sulla carta, bastano sette punti nelle prossime tre partite, ma in caso di passi falsi da parte dell’Inter potrebbero bastarne anche di meno.

La speranza da parte dei sostenitori di fede azzurra è quella di poter rivivere quanto è stato appena due anni, con Luciano Spalletti protagonista di una vittoria dello Scudetto che resterà per sempre nei cuori della città. A parlarne è stato lo stesso attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, intervenuto ai microfoni della trasmissione Cinque Minuti, in onda su Rai Uno e condotta da Bruno Vespa. In particolare, Luciano Spalletti si è lasciato andare anche a un commento sul suo ex presidente in azzurro, Aurelio De Laurentiis, con cui evidentemente non si è lasciato benissimo.

Notizie Napoli calcio, Spalletti parla di De Laurentiis: l’intervista

Aurelio De Laurentiis tirato in ballo nuovamente da Luciano Spalletti: le parole rilasciate da quest’ultimo a Cinque Minuti fanno già discutere.

Di seguito, quanto dichiarato dal CT della Nazionale Italiana a tal riguardo:

“Con il presidente Aurelio De Laurentiis ho avuto un rapporto conflittuale, avrei preferito avesse più umanità nei miei confronti visto l’impegno che avevo messo. Da quando non lavoriamo più insieme comunque non ci siamo più sentiti. In ogni caso con lui è andata bene perché abbiamo visto festeggiare i bambini di Napoli. Niente mi scivola addosso, tutto mi rimane e tutto mi consuma, le vittorie più delle sconfitte. Sono fedelissimo a quella che è la mia vita, sia sentimentale che lavorativa. Nessuna città sa essere così felice e così malinconica come Napoli e averne visto la felicità è qualcosa che porterò sempre con me”.

Tra passato e futuro: il Napoli sogna nel presente

Il Napoli può sognare: d’altronde, non potrebbe essere altrimenti considerando quello che dice ora la classifica del campionato di Serie A.

L’auspicio è che Antonio Conte e la sua squadra possano festeggiare insieme a una città, che chi ha già vinto il Tricolore all’ombra del Vesuvio – ossia Spalletti – sa benissimo quanto essa può scoppiare di gioia.