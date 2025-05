Il big salterà la partita: il verdetto UFFICIALE dell’ultim’ora riguarda il Napoli

Arriva un’ufficialità che tiene sulle spine tutti i tifosi del Napoli: il top player salterà la prossima partita.

La lotta scudetto entra sempre di più nel vivo. Le ultime tre gare decideranno chi tra Napoli e Inter sarà la squadra a conquistare il titolo. Attualmente gli uomini di Antonio Conte occupano il primo posto, con i nerazzurri alle spalle a soli tre punti di distanza. Il club azzurro dovrà dunque mettercela tutta per regalare ai propri tifosi una gioia immensa.

Nel frattempo da pochi minuti è giunto un verdetto che riguarda la prossima sfida del Napoli contro il Genoa, in programma domenica allo Stadio Maradona. Il giocatore salterà la gara che potrebbe decidere la corsa al titolo.

Genoa, Thorsby ammonito col Milan: salterà la sfida col Napoli

Il centrocampista del Genoa Morten Thursby è stato punito col cartellino giallo nel corso della sfida tra i rossoblu e il Milan, ma era diffidato: sarà dunque assente nella prossima gara al Maradona.

Dallo Stadio Ferraris di Genova arriva una notizia che può modificare i piani della compagine ligure in vista della trasferta allo stadio Diego Armando Maradona. In particolare, al 27esimo minuto del primo tempo, il centrocampista ex Samp è stato ammonito dopo un intervento molto duro e in ritardo su Alex Jimenez.

Thorsby out contro il Napoli: la notizia che può inguaiare Vieira

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, dovrà dunque fare a meno di uno dei suoi uomini migliori, nonché vero perno del centrocampo rossoblù, ossia Morten Thorsby.

Il norvegese è uno dei giocatori a cui il tecnico francese fa più affidamento, schierandolo quasi sempre nelle partite fino a qui disputate dall’allenatore sulla panchina del Genoa: Thorsby è infatti in grado di compiere efficacemente entrambe le fasi, garantendo così solidità a centrocampo ai liguri.

Per il Napoli, invece, la notizia potrebbe essere anche positiva: la gara al Maradona col Genoa potrebbe dare segnali ancora più importante in merito alle sorti della corsa scudetto e l’assenza di Thorsby potrebbe facilitare i piani degli uomini guidati da Antonio Conte. Con il giusto atteggiamento il club azzurro potrà regalare ai propri tifosi tre punti davvero d’oro, che potrebbero a loro volta valere davvero tanto per quanto concerne il sogno di mettere le mani nuovamente sullo Scudetto.