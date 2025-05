Svilar, la Roma tentenna ancora per il rinnovo: la verità sull’interesse del Napoli

Il Napoli non ha ancora ufficializzato il rinnovo di Meret, e negli ultimi giorni è stato accostato agli azzurri il profilo del portiere serbo, in scadenza con la Roma

Il Napoli targato Antonio Conte viaggia spedito verso la conquista del quarto scudetto della propria storia. Gli azzurri sono arrivati in questo rush finale da primi della classe, con tre punti di vantaggio sull’Inter, ma i giochi sono da considerarsi tutt’altro che chiusi. Il mese di maggio, dunque, sarà cruciale per le sorti dell’intero campionato, e probabilmente lo sarà anche per un altro aspetto, il rinnovo di Alex Meret.

Ci sono ancora dei piccoli dettagli da limare e intoppi da superare nella trattativa tra il Napoli ed il suo numero uno. La volontà del portiere friulano è quella di restare in azzurro e quella del Napoli è riconfermarlo, ma è chiaro che in questa situazione il d.s. Giovanni Manna deve valutare anche altri profili, qualora non dovesse arrivare l’accordo tra le parti. Tra i profili che il Napoli avrebbe attenzionato ci sarebbe quello di Mile Svilar, portiere della Roma.

Napoli, piace Svilar: il portiere non ha ancora rinnovato con la Roma

La Roma ha un fuoriclasse tra i pali, e si chiama Mile Svilar. L’1-0 rifilato alla Fiorentina, importantissimo in chiave qualificazione alla prossima Champions League, ha visto ancora una volta protagonista l’estremo difensore, che si sta confermando al top per affidabilità e continuità. Il d.s. del Napoli, Giovanni Manna, è un estimatore dell’estremo difensore capitolino, e valuta attentamente la questione rinnovo.

Il portiere belga naturalizzato serbo, infatti, ha un contratto con la Roma per altri due anni, in scadenza al 30 giugno del 2027. Le trattative per estendere il vincolo vanno avanti ormai da un po’, ma le parti non sono ancora vicine da far pensare ad una fumata bianca. Allo stato attuale, Svilar percepisce 1 milione di euro netto a stagione, cifra irrisoria viste le prestazioni messe in campo dal classe ’99.

Per intenderci, guadagna circa 4,9 milioni in meno di Paulo Dybala, l’uomo più pagato nella rosa giallorossa, ed è in basso nella classifica degli stipendi anche rispetto ad altri calciatori meno blasonati come Celik, Shomurodov, Rensch ed Abdulhamid.

Il Napoli segue Svilar: la contromossa della Roma

Approdato dal Benfica nel 2022, a Roma hanno colpevolmente impiegato quasi 3 anni per credere in Mile Svilar. Una follia se si pensa che è il portiere delle big con più parate in questa stagione in Serie A (136, n.d.r.), il secondo per percentuali di parate (79,4%) e quello con il maggior numero di cleansheet insieme a Meret (14).

Proprio su questo dato, il belga si avvicina ad un ex Roma, da anni numero uno del Liverpool, Alisson Becker. Nell’annata d’oro, quella del 2017/18, il brasiliano chiuse con 22 cleansheet su 49 partite. Oggi, Svilar è arrivato a quota 18 su 48.

Con altre 3 partite da giocare, il serbo toccherà quota 51 gare, e se dovesse riuscire a mantenere la porta inviolata per almeno altre 2 di queste sfide, chiuderebbe con 20 su 51. Alisson raggiunse il 44,89% di cleansheet, mentre Svilar potrebbe arrivare al 39.2%. Numeri che confermano la forza del serbo e del perché il Napoli starebbe davvero pensando a lui.

La trattativa resta complessa. La Roma, dopo queste prestazioni, si è convinta ad incontrare il portiere, ma servirà un’offerta di primo piano per riuscire a trattenerlo in giallorosso. E poi c’è la Champions League. Se i giallorossi non si dovessero qualificare per la competizione, il Napoli avrebbe un’arma in più per convincerlo a trasferirsi in azzurro, in caso di addio di Meret.