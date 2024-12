Calciomercato Napoli, 4 giocatori possono partire: “Riflessioni in corso”

Il calciomercato del Napoli potrebbe prevedere anche delle uscite, sarebbero 4 i nomi sui quali sono in corso delle riflessioni: i dettagli

Antonio Conte è sembrato abbastanza chiaro nelle sue intenzioni, con l’avvicinarsi dell’inizio del calciomercato. Il tecnico leccese vuole dei rinforzi, per ampliare la rosa a propria disposizione e poter continuare a competere a livelli altissimi in questo campionato. A sua detta, il livello di Inter, Juventus, Milan e Atalanta è più alto per i profili a propria disposizione, motivo per cui c’è da colmare un gap, specie sulle seconde linee.

Serve maggior profondità per poter risultare sempre all’altezza fino alla 38a giornata, nonostante una sola partita a settimana. In più, la costruzione di una squadra più ricca è in prospettiva anche per la prossima stagione, dove si spera che il Napoli torni a disputare anche le coppe europee. Per questi motivi, l’eventuale cessione di Raspadori appare bloccata al momento, specialmente a club rivali interessati al giocatore, come Juventus o Atalanta.

Calciomercato Napoli, non si escludono cessioni: valutazioni in corso

Per un veto su Raspadori, non si può dire lo stesso di tutto il resto della rosa. Anche su questo Conte è stato chiaro: lui non farebbe partire nessuno, al massimo bisogna aggiungere. Nel caso un giocatore venisse ceduto, andrebbe immediatamente sostituto. Questo è il possibile caso di Juan Jesus ad esempio, l’indiziato numero uno per lasciare il Napoli a gennaio, a 6 mesi dalla scadenza del contratto, e pronto per essere rimpiazzato da un altro difensore centrale.

Quello del brasiliano, però, è solamente uno dei nomi che potrebbero lasciare il club partenopeo. Il Mattino ne ha segnalati altri 4 che, solamente dietro ad un’offerta veramente congrua ed allettante avrebbero più chance di dire addio al Napoli. I profili in questione sarebbero quelli di Zerbin, Mazzocchi, Ngonge e Simeone. Ognuno di loro con una storia diversa e con un utilizzo da parte di Conte differente.

Partiamo dal nome più ricercato, ma anche quello che più difficilmente lascerà il Napoli: Simeone. Il Cholito piace moltissimo al Torino, ma Conte non vuole privarsene. Solamente se arrivasse un sostituto all’altezza potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di lasciarlo partire. E anche il presidente De Laurentiis non scende a compromessi: almeno 15 milioni di euro o prestito con obbligo di riscatto, altrimenti l’argentino non si muove.

Per Ngonge il discorso è leggermente diverso, dato che Conte lo ha utilizzato anche meno. L’ex Verona, però, ha sempre dato massima disponibilità, riuscendo anche a sostituire Politano in qualche scampolo di partita, provando a dare verve all’attacco e facendo un buon lavoro in copertura in difesa. Anche nel suo caso, servirà un’offerta importante per liberarsene.

Un eventuale addio di Mazzocchi sarebbe motivato solamente dall’arrivo di un esterno/terzino migliore di lui. Al momento, infatti, il calciatore napoletano è un fedelissimo di Conte, che lo inserisce quasi sempre a gara in corso per proteggere il risultato. Numericamente è un giocatore di cui l’allenatore non può privarsi senza prima un sostituto. Infine Zerbin, il nome più sacrificabile, ma anche quello forse con meno mercato. Non per questo, anche nel suo caso ci sarà una cessione senza prima la garanzia che arrivi un’offerta ritenuta valida dal club.