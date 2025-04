Inter, l’annuncio di Simone Inzaghi non lascia dubbi: Napoli avvisato

L’Inter sta per giocare contro il Barcellona, ma prima bisogna registrare un annuncio di Inzaghi che riguarda anche il Napoli.

L’ultimo turno di campionato, di fatto, ha portato con sé una grossissima novità, ovvero la vetta solitaria del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, infatti, hanno adesso tre punti di vantaggio sull’Inter seconda di Simone Inzaghi a quattro giornate dalla conclusione di questo campionato di Serie A.

Il Napoli è ora atteso dalla sfida di sabato contro il Lecce di Marco Giampaolo. Mentre l’Inter sta per scendere in campo per sfidare in trasferta il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League. Proprio prima del match, di fatto, Simone Inzaghi ha lasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Inter, Inzaghi dà un annuncio importante su Marcus Thuram

Il tecnico nerazzurro, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Amazon Prima’, ha infatti parlato così:

“Abbiamo fatto risveglio muscolare e Thuram stava meglio. Marcus ci è mancato davvero tanto in questi ultimi dieci giorni. Anche se non penso che un giocatore possa cambiare troppo una squadra. Cercheremo di dare il massimo questa sera. Ultima settimana? Non ci è piaciuta, ma fa tutto parte del percorso”.

L’Inter, di fatto, ha sentito tantissimo l’assenza di Marcus Thuram in queste ultime sconfitte rimediate contro Bologna, Milan (questa in Coppa Italia) e Roma. Il ritorno del francese, oltre che per la Champions League, è dunque un’ottima notizia anche per la lotta scudetto con il Napoli di Antonio Conte.