Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa in attacco: la strategia di Manna

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.

Dopo la vittoria rimediata contro il Torino per 2-0, considerando anche il ko casalingo dell’Inter contro la Roma, il Napoli è da solo in vetta alla classifica del campionato di Serie A con tre punti di vantaggio sulla ‘Beneamata’.

Archiviato il match contro il Torino, dunque, il Napoli è atteso dalla gara insidiosa di sabato dello Stadio Via del Mare contro il Lecce. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra guidata da Marco Giampaolo, in casa azzurra bisogna registrare un importane aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Napoli, occhi su Perlingieri del Benevento: ecco le ultime

Come riportato da Ciro Troise giornalista, giornalista de ‘Il Corriere della Sera’, il Napoli è al lavoro per cercare di chiudere l’acquisto dell’attaccante Mario Perlingieri del Benevento di Gaetano Auteri. Il classe 2005 quest’anno ha collezionato 32 presenze con la maglia sannita, dove ha realizzato 4 gol e fornito 3 assisti vincenti ai propri compagni.

Il Napoli, dunque, vorrebbe prendere mario Perlingieri a titolo definitivo per poi girarlo in prestito al Bari. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa di più sul futuro del giovane attaccante. Giovanni Manna, oltre alla prima squadra, sta dunque pensando anche a colpi prospettici da far crescere altrove in prestito.