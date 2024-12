Danilo-Raspadori, idea di scambio della Juventus: arriva la risposta del Napoli

La Juventus starebbe valutando di proporre uno scambio al Napoli che coinvolgerebbe Danilo e Jack Raspadori: gli azzurri avrebbero già la risposta pronta

Il mercato di gennaio si avvicina a grandi passi, manca un mese all’inizio della campagna acquisti e tra due mesi esatti si sarà già persino conclusa. Questo countdown sta spingendo le grandi squadre a muovere già i primi passi per rinforzare la propria rosa e tra questi c’è ovviamente anche il Napoli. Gli azzurri, primi in classifica dopo 14 giornate, non hanno alcuna intenzione di mollare la vetta e per farlo avranno bisogno degli innesti giusti.

Il primo reparto che Antonio Conte avrebbe cerchiato in rosso per richiamare all’attenzione la società, è quello della difesa. Buongiorno e Rrahmani sono gli assoluti leader e titolarissimi, ma le alternative non convincono ancora al 100%. Rafa Marin ci ha impiegato più tempo del previsto ad adattarsi e vedremo se in Coppa Italia troverà spazio oppure no. Mentre Juan Jesus è arrivato a 6 mesi dalla scadenza di contratto e sembra l’indiziato per lasciare la squadra a gennaio e fare posto in lista per un sostituto.

La Juventus tenta la giocata: idea di scambio tra Danilo e Raspadori

Negli scorsi giorni, proprio in merito alla ricerca di un difensore, è stato fatto il nome di Danilo in orbita Napoli. Il difensore brasiliano è in scadenza con la Juventus e non rinnoverà il proprio contratto. Le sue prestazioni di inizio anno sono state nettamente insufficienti, al limite del disastroso, ma 3 mesi non cancellano quanto di buono ha fatto in carriera e anche in bianconero.

Un leader esperto, di 33 anni, che ha indossato anche la maglia di Porto, Manchester City e Real Madrid. Un calciatore che conosce bene ormai la Serie A e che sa essere leader in uno spogliatoio per via della sua esperienza. In bianconero lo spazio è sempre meno, così come la considerazione nei suoi confronti, motivo perfetto per rilanciarsi per un’ultima grande avventura, questa volta nel Napoli.

Il giocatore è perfettamente consapevole che verrebbe a fare l’alternativa ai titolari, ma troverebbe un Antonio Conte particolarmente motivato nell’allenarlo. Da qui la voce riportata anche dal Corriere dello Sport, che vorrebbe una Juventus intenzionata a proporre uno scambio agli azzurri, che coinvolgerebbe anche Jack Raspadori.

La dirigenza partenopea, però, non sembrerebbe assolutamente intenzionata ad accettare. Conte non vuole indebolirsi a gennaio e non vuole far partire un calciatore come Jack verso un club rivale ed in corsa per il titolo, non a metà stagione. Nonostante il poco spazio, Raspadori resta un’arma importante anche a gara in corso e dunque l’ipotesi di scambio potrebbe naufragare prima ancora di partire. Dovranno essere trovate soluzioni alternative.