Murales Maradona, spunta un giocatore del Napoli: visita a sorpresa (FOTO)

Visita a sopresa per un giocatore del Napoli al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli: le FOTO emozionano i tifosi.

Il Napoli è alla caccia della conquista del quarto Scudetto della sua storia. Dopo la conqusita della vetta avvenuta nello scorso weekend, gli azzurri vogliono adesso portarsi a casa la vittoria del secondo titolo in tre anni: impossibile non crederci quando mancano solo quattro giornate alla fine del campionato.

Per tanti azzurri, si tratterebbe del secondo titolo conquistato in terra napoletana. Un obiettivo che avrebbe quindi dei caratteri storici e che porterebbe diversi calciatori a consolidarsi nella storia del Napoli.

Simeone al murales di Maradona: le FOTO

Uno di questi è Giovanni Simeone. Con i suoi gol nella partite decisive, fu uno dei grandi protagonisti nel tricolore del 2023. Quest’anno ancora meno spazio, invece, per lui, ma un grande contributo sotto il piano del carisma e dell’attaccamento alla maglia. Quest’ultimo è stato ulteriormente testimoniata dalla visita del giocatore al murales di Maradona, testimoniata sui social.

Per un argentino come lui, questo non può che essere un luogo assolutamente speciale, ma anche l’occasione per acquisire ulteriore carica ed energia in vista di questo rush finale. Simeone potrebbe infatti rientrare in una ristretta cerchia di calciatori ad aver vinto due Scudetti con la maglia del Napoli: proprio riuscì a fare Maradona.