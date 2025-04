McTominay-Allegri, che retroscena: rivelato tutto in diretta

Retroscena a sorpresa che lega McTominay e Allegri, rivelato dal noto amico dell’allenatore ex Juventus Galeone.

Scott McTominay si è abbattuto sulla nostra Serie A come un vero e proprio uragano. Lo scozzese, acquistato in estate dal Manchester United, si è rivelato uno dei giocatori più importanti a disposizione di Antonio Conte. Con i suoi 11 gol in campionato, è diventato il primo centrocampista dell’era De Laurentiis ad arrivare in doppia cifra già al suo primo anno napoletano dopo Marek Hamsik.

Le sue prestazioni straordinarie hanno, inevitabilmente, causato tanti estimatori, fra cui è spuntato a sorpresa anche l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Allegri estimatore di McTominay: il retroscena

Lo ha rivelato l’ex allenatore e grande amico di Allegri Giovanni Galeone nel corso del suo intervento a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Egli ha infatti svelato un dialogo al riguardo proprio con mister Allegri:

“Con Allegri ci siamo detti: ma come ha fatto lo United a privarsi di McTominay? Ho pensato che sono stati pazzi a cedere uno come lui”.

Galeone (tra l’altro anche ex allenatore del Napoli nella sua carriera) ha detto la sua opinione anche sul rush finale per lo Scudetto:

“L’Inter da qui alla fine del campionato non fa 10 punti. O quanto meno è difficile. Il Napoli almeno 8 li fa. Conte giocherà tutte e quattro le partite per vincerle”.

Galeone ha anche commentato i tanti infortuni in casa Napoli, proponendo la sua soluzione per sostuire Buongiorno:

“Per sopperire all’assenza di Buongiorno può far giocare Rafa Marin centrale, ma anche la soluzione con Oliveira centrale è perfetta, è un giocatore che ha buonissime qualità. Ha un buon piede, non è facile saltarlo”.

McTominay, spunta l’apprezzamento anche di Allegri

Interessante, dunque, questo retroscena che vede anche Max Allegri fra gli estimatori di Scott McTominay. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde, dopo una stagione che davvero lo sta consacrando come uno dei migliori centrocampisti al mondo.

Allegri, tra l’altro, è un allenatore che frequentemente è stato accostato al Napoli nella sua carriera. Anche in questo ultimo periodo, si è continuato a vociferare di lui come possibile sostituto di Antonio Conte qualora l’allenatore decidesse clamorosamente di lasciare il club. Si tratta però solo di rumors e speculazioni, dato che il futuro dell’attuale tecnico del Napoli non è ancora del tutto chiarito in un senso o nell’altro.