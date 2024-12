Calciomercato Napoli, rinforzo a sorpresa: De Laurentiis tratta in prima persona

Il calciomercato del Napoli potrebbe arricchirsi con un colpo a sorpresa, che il presidente De Laurentiis starebbe trattando in prima persona

Ad un mese dall’inizio del calciomercato, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di scendere in campo personalmente per una trattativa a sorpresa. Secondo quanto riferito dal Mattino, infatti, il patron partenopeo si sarebbe innamorato calcisticamente di un 19enne e non vorrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione di portarlo in azzurro. Una mossa che potrebbe accontentare anche i desideri di Antonio Conte, fin qui assoluto protagonista nelle richieste di mercato.

Per mantenere il Napoli in vetta alla classifica, infatti, serviranno piccoli ma fondamentali innesti. La rosa non è ancora completa, secondo Conte, che reputa quelle di Inter, Atalanta, Juventus e Milan più lunghe anche in termini di riserve. Ecco perché già da gennaio, il d.s. Manna sarà estremamente impegnato per riuscire a rimpolpare una squadra che dovrà lottare per lo scudetto fino alla fine dell’anno.

De Laurentiis punta a Francesco Pio Esposito: tutti i dettagli

In queste ore vi abbiamo raccontato dei numerosi nomi che sono girati intorno al Napoli ancor prima dell’inizio del calciomercato. Da quelli legati alla difesa, come Danilo, all’attacco con il nome di Zirkzee che stuzzica la fantasia dei tifosi, fino all’obiettivo numero uno di Conte che risponde al nome di Patrick Dorgu. Nessuno di questi, però, ha folgorato il presidente De Laurentiis, come Francesco Pio Esposito.

Classe 2005, fratello di Sebastiano, oggi all’Empoli e Salvatore, con lui allo Spezia, è il più piccolo anagraficamente della famiglia, ma sembra avere già una marcia in più. In questa stagione ha già realizzato 7 gol e 1 assist in 14 presenze, trascinando i bianconeri nelle zone alte della classifica di Serie B. Lo Spezia infatti è terzo alle spalle del Pisa (a +1) e del Sassuolo (+4) ed è anche merito di Francesco Pio.

Di proprietà dell’Inter, il più piccolo degli Esposito è terzo nella classifica marcatori di Serie B, dietro a Shpendi e Iemmello, ma ha tutte le carte in regola per far benissimo anche per il resto della stagione. A fine anno tornerà all’Inter, ma il presidente De Laurentiis vorrebbe strapparlo proprio ai nerazzurri e, a detta del Mattino, avrebbe già parlato personalmente con il suo procuratore Mario Giuffredi, già agente di Politano, Di Lorenzo e Folorunsho, oltre che di ex Napoli come Gaetano o in passato di Mario Rui prima della separazione in estate. Proprio questo legame potrebbe favorire gli azzurri, che proveranno a capire i margini per una trattativa che porterebbe ad un rinforzo di assoluta prospettiva in rosa, strappandolo ad una diretta rivale.