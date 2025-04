Mercato Napoli, può dire addio a sorpresa: due club di Serie A su di lui

Può esserci un addio a sorpresa per il Napoli: spuntano due club di Serie A su un gioiellino del club, Manna deve decidere.

Il Napoli è a quattro giornata da un sogno chiamato Scudetto. C’è però anche da programmare una stagione che prevederà sicuramente l’aggiunta della Champions League, per cui la qualificazione è già certa aritmeticamente. Manna è quindi chiamato a costruire una rosa più lunga e ricca di alternative per Conte.

Potrebbero offrire il loro contributo anche giocatori di ritorno dai prestiti. Viene in mente ad esempio Lindstrom, ma uno di questi potrebbe tornare a Napoli e dire subito addio contro ogni pronostico.

Vergara, addio Napoli? Occhi dalla Serie A

Secondo Tuttomercatoweb, infatti, ci sarebbe l’interesse di Parma e Fiorentina per Antonio Vergara, uno dei gioiellini del settore giovanile azzurro. Si tratta di un trequartista che ha giocato le ultime due stagionin prestito alla Reggiana. Dopo che un grave infortunio lo ha tenuto fuori a lungo nella prossima stagione, il talento napoletano ha totalizzato 31 presenze e 5 gol quest’anno in questa stagione di Serie B.

Numeri che hanno attratto gli occhi di club della Serie A per un salto di categoria immediato nella prossima stagione. Sia Parma, che Fiorentina gradirebbero molto il calciatore, al punto di volerlo acquistare non a titolo temporaneo. In particolare, il club viola avrebbe provato già ad avviare i primi contatti per un affare a titolo definitivo.

Sarà il Napoli dunque a dover decidere cosa fare per il suo futuro. Vergara ha un contratto sino al 2027 e il Napoli è dunque chiamato a scegliere adesso se continuare a puntare con decisione su di lui per il futuro o oppure cederlo già adesso.

Vergara-Napoli, giusto dirsi addio?

Sarà una scelta davvero delicata, quindi, quella a cui sarà chiamato il Napoli. Vergara è emerso negli ultimi anni per essere uno dei talenti più brillanti fuoriusciti dal settore giovanile azzurro e sarebbe un vero peccato privarsene senza neanche provare a puntarci.

Vergara è stato un po’ penalizzato un infortunio molto grave nella scorsa stagione, ma in quest’annata sta mostrando finalmente tutto il suo talento. Il Napoli non può più rinviare la decisione su di lui ed è chiamato a scegliere da un rinnovo corredato da una cessione magari solo in prestito o da un addio che può essere definitivo.