Il principe del Qatar al Maradona per Napoli-Torino: tutta la verità

Avvistato al Maradona un principe del Qatar in occasione di Napoli-Torino: si scatenano le voci, ecco la verità.

Napoli-Torino è stata una gara gloriosa per tutti i tifosi azzurri. Con questa vittoria, infatti, Conte e i suoi conquistano la vetta in solitaria del campionato, con 3 punti di vantaggio sull’Inter inseguitrice. Di sicuro, tutti coloro che hanno assistito al Maradona a questa partita si saranno goduti un’atmosfera stupenda, oltre che un grande Napoli sul campo. Fra i presenti allo stadio Maradona c’era anche un ospite a sorpresa: il principe del Qatar Mohamed Saadon.

Il principe del Qatar al Maradona: tutti i retroscena

Il Corriere del Mezzogiorno ha raccontato tutti i retroscena alle spalle di questa inaspettata visita. Saadon si trova infatti a Napoli per allenarsi al Pala Padel di Nola, dopo essersi consultato al riguardo il suo amico Marcelo Capitani (ex top 20 in Italia).

La visita napoletana è stata però anche l’occasione per essere di passaggio allo Stadio Diego Armando Maradona e assistere così dal vivo alla partita fra Napoli e Torino.

A corredo, anche un abbigliamento di omaggio al clubazzurro: come si vede sui social, Saadon indossava infatti allo stadio una felpa omaggiante l’iconica divisa dello Scudetto con Maradona. Il principe del Qatar ha anche girato un po’ per la città negli ultimi giorni, passando per Posillipo e facendo approdo anche a Capri.

Chi è Mohamed Saadon, ospite allo stadio per Napoli-Torino

Saadon è molto famoso sui social per essere uno dei volti di Beln Sports, oltre che per essere uno degli ambasciatori del padel nel mondo arabo. Ex tennista professionista, è diventato negli ultimi anni una figura di spicco nel padel.

Un onore, quindi, che Saadon abbia scelto una struttura napoletana per allenarsi. La sua popolairtà è infatti altissima anche sui social, con ben un milione di followers su Instagram.

La sua visita a Napoli ha tutti i tratti di una pura visita di piacere o, comunque, non strettamente legata al calcio. Ma la sua presenza al Maradona ha inevitabilmente suscitato curiosità e chissà se non possa essere stata occasione per incrociare qualcuno in società. Di sicuro, il principe qatariota non avrà potuto che essere soddisfatto di giornate napoletane che gli anno consegnato sole, mare, sport e anche uno stadio caldissimo per un Napoli in vetta alla Serie A.