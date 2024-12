Non solo Danilo, nel mirino di Manna altri 5 difensori: chi può arrivare a gennaio

Il Napoli si muove sul mercato ed il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su 5 nomi che potrebbero rinforzare la difesa azzurra

Sta per iniziare un periodo caldo in casa Napoli e non solo. Il calciomercato è alle porte e se Antonio Conte dovrà continuare a lavorare sul campo per mantenere la testa della classifica di Serie A, anche fuori servirà un lavoro eccezionale. In questo caso, il compito sarà ovviamente affidato al direttore sportivo Giovanni Manna, che proprio insieme all’allenatore leccese dovrà valutare i nomi migliori per rinforzare la rosa azzurra.

L’obiettivo principale resta quello del difensore centrale, dato che la partenza di Juan Jesus sembra imminente. Il centrale brasiliano non offre più garanzie, specie dopo la passata stagione, ed il suo contratto è in scadenza al 30 giugno. Il Napoli gli avrebbe comunicato di trovare una soluzione alternativa per gli ultimi 6 mesi della stagione. Nessun dubbio invece, su Rafa Marin, che resterà per crescere alle spalle di Rrahmani e Buongiorno.

Calciomercato Napoli, Manna lavora su 5 profili: i difensori osservati

In giornata vi abbiamo già parlato di un interessamento del Napoli per Danilo e l’ipotesi che la Juventus avrebbe presentato agli azzurri per uno scambio che comprenderebbe Raspadori. Per il momento l’affare resta complicato, ed ecco che quindi la dirigenza partenopea si sarebbe già iniziata a muovere per delle alternative. Il d.s. Manna avrebbe quindi inserito nel suo taccuino ben 5 nomi diversi.

Secondo quanto riportato dal Mattino, infatti, il dirigente azzurro starebbe studiando una serie di profili che possano sposarsi con la causa del club allenato da Antonio Conte. Tra i nomi più gettonati quello di Kiwior, che all’Arsenal ha trovato poco spazio in questa stagione (appena 10 presenze) e che potrebbe tornare in Italia. Difficile, però, riuscirci già a gennaio, date le richieste del club inglese, restio anche a farlo partire solamente in prestito.