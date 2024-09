Conte cambia modulo, ipotesi sempre più concreta: chi verrà valorizzato

Antonio Conte è sempre più intenzionato a cambiare modulo al suo Napoli: ecco chi verrà maggiormente valorizzato e perché

Un’ipotesi che cresce sempre di più con il passare dei giorni e trova maggiori riscontri dopo ogni allenamento. Nella giornata di ieri, vi avevamo riportato l’idea di Antonio Conte di cambiare il modulo del suo Napoli e, questa mattina, l’ipotesi sembra prendere sempre più quota. Col passare delle settimane, infatti, la squadra sta prendendo la forma che il tecnico aveva immaginato.

Merito di un calciomercato stratosferico da parte degli azzurri, che hanno portato in rosa Buongiorno, Rafa Marin, Spinazzola, McTominay, Gilmour, Neres e Lukaku. Una serie di nomi di altissimo livello che avranno come obiettivo minimo quello di far tornare il Napoli in Champions League dopo la scorsa terribile stagione chiusa con il decimo posto.

Conte prepara il cambio modulo: ecco le principali differenze

Se nelle prime 3 partite di campionato gli azzurri sono scesi in campo con un 3-4-2-1, dopo gli ultimi arrivi dal mercato Conte starebbe pensando ad una rivoluzione. L’ipotesi principale è quella del ritorno alla difesa a 4. Una soluzione che gioverebbe principalmente a Giovanni Di Lorenzo, che tornerebbe nel suo ruolo di terzino destro, piuttosto che da braccetto di difesa.

Accanto a lui la coppia di centrali rimarrebbe quella composta da Buongiorno e Rrahmani, mentre sula sinistra si alternerebbero Olivera e Spinazzola. Le modifiche maggiori, però, arriverebbero dal centrocampo in su. Davanti alla difesa, Conte starebbe valutando di schierare Lobotka e uno tra Gilmour e Anguissa, per poi scatenare un attacco da sogno.

McTominay potrebbe agire addirittura sulla trequarti, con Neres a destra, Kvaratskhelia a sinistra e Lukaku come punta. Una soluzione che servirebbe proprio per sfruttare i due scozzesi e non costringerli ad alternarsi tra campo e panchina, data la loro utilità. L’alternativa è quella di un 4-3-3- con McTominay che tornerebbe ad agire qualche metro più dietro, sempre con Lobotka e uno tra Anguissa e Gilmour.

Scenari che verranno verificati e provati a partire da martedì prossimo, quando Conte ritroverà quasi tutti i calciatori impegnati in nazionale in questi giorni. Proprio McTominay e Gilmour potranno svolgere i primi allenamenti a Castel Volturno e avranno modo di rendere più chiare le idee al tecnico leccese, sia in vista della partita col Cagliari, sia per quelle successive, specie quella contro la Juventus in programma il 21 settembre. Il Napoli inizia a prendere forma e il campo potrà dare risposte.