“Ho la pelle d’oca!”: McTominay al Maradona, l’emozionante video e le prime parole dello scozzese

La SSC Napoli ha pubblicato un video su YouTube che mostra le prime ore di Scott McTominay da nuovo calciatore azzurro.

Scott McTominay è diventato questa estate un nuovo calciatore del Napoli. Il colpo messo a segno dagli azzurri è stato di livello, portando all’ombra del Vesuvio un giocatore di grande esperienza e personalità dal Manchester United. Antonio Conte non ha ancora avuto modo di lavorare con lui, visto che la chiamata della Scozia ha portato subito via il centrocampista classe ’96.

Al rientro dalla sosta, però, l’allenatore del Napoli dovrà prontamente capire in che modo McTominay potrà inserirsi all’interno delle gerarchie azzurre. Nel frattempo, l’impatto con la città è stato molto positivo: il canale YouTube ufficiale della SSC Napoli ha pubblicato un video che riguarda proprio le prime ore dello scozzese a Napoli.

McTominay a Napoli, le immagini delle prime ore in azzurro

Un video che vede lo scozzese arrivare a Napoli con l’entusiasmo dei tifosi a travolgerlo: “Wow! Sono tantissimi!”, dice McTominay che poi viene accompagnato allo Stadio Diego Armando Maradona. Lì, come mostrano le immagini pubblicate dai canali ufficiale, il giocatore viene colpito dall’immagine del club, dall’impianto e dalla maglia. “E’ uno stadio bellissimo!”, dice lo scozzese.

“Questa maglia è incredibile, mi piace tantissimo!”, dice Scott. Poi ancora, un passaggio anche su Maradona e la statua che lo stesso ex Manchester contempla per qualche minuto: “Lui è il calciatore più iconico ad aver giocato in questo stadio, è un’icona di questo sport. Sono grato di essere parte di questa storia”, dice McTominay ammirando la statua di Maradona. “Ho la pelle d’oca”, ammette ancora lo scozzese ripreso proprio di fianco alla statua del Pibe de oro.