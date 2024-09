Kvaratskhelia si esalta: “Tra le partite migliori mai fatte”. I numeri infiammano anche Conte

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato al termine della super vittoria con la sua Georgia esaltandosi per la grande prestazione

Un Kvara in versione trascinatore quello che nel pomeriggio ha strapazzato la Repubblica Ceca. Un gol su rigore, un assist per il momentaneo 2-0 e numeri impressionanti per uno, se non il, migliore in campo. Il 77 azzurro ha iniziato la stagione con la massima carica possibile, merito anche della volontà di Antonio Conte di volerlo trattenere a Napoli, dandogli la massima fiducia possibile dopo una stagione turbolenta.

Khvicha sta rispondendo sul campo e lo ha fatto sia con la maglia azzurra, che con quella della sua Georgia. In campionato il classe 2001 ha già segnato nella sfida contro il Bologna e anche la sua prestazione contro il Parma è stata più che convincente. Con la Nazionale, poi, si è ulteriormente esaltato nella sfida vinta per 4-1 contro, appunto, la Repubblica Ceca per il primo turno di Nations League.

Kvaratskhelia scatenato con la Georgia: il messaggio è anche per Conte

La gara di Kvara ha vissuto di una svolta al 33′, quando si è presentato dal dischetto realizzando il calcio di rigore che ha aperto la partita. Tocco morbido a battere il portiere e segnale che, anche se dovesse partire dietro a Lukaku nelle gerarchie, dagli 11 metri si potrà presentare anche lui con la maglia del Napoli. Nella ripresa, poi, l’assist per il 2-0 che ha dato il via alla goleada finale, con la Georgia primissima nel suo girone.

Al termine della partita, il talento georgiano ha dichiarato: “Abbiamo fatto una prestazione importante, credo in assoluto una delle migliori mai fatte. Il mister ci ha dato dei compiti precisi da svolgere e noi li abbiamo eseguiti. Il primo tempo è stato determinante per la vittoria. Siamo felici”. Ora la Georgia è attesa dalla sfida con l’Albania in programma il prossimo 10 settembre.

Intanto Kvaratskhelia si gode il successo e manda un messaggio a Conte: io ci sono. Il piazzamento finale in classifica degli azzurri passerà molto anche dalle giocate e dai gol del 77, che contro la Repubblica Ceca conta numeri pazzeschi. In 94 minuti di partita, oltre ad 1 gol e 1 assist, anche 3 chance create, 3 dribbling su 3 riusciti, 3 falli conquistati e 8 duelli vinti su 13. Trascinatore assoluto, con 17 gol e 9 assist in carriera in 35 partite giocate con la sua nazionale. Un trascinatore assoluto a soli 23 anni. Il Napoli se lo può godere, anche in vista del prossimo rinnovo di contratto.