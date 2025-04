“Di lui se ne parla poco”, l’elogio a sorpresa per l’azzurro: Conte gongola

Su un giocatore del Napoli bisogna registrare alcune dichiarazioni che hanno davvero sorpreso tutti.

La stagione dei partenopei ha superato davvero tutte le aspettative e, con l’arrivo in panchina di mister Antonio Conte, il rendimento della rosa è stato davvero superlativo: sia i nuovi innesti che i giocatori già presenti (e protagonisti in negativo della scorsa annata deludente) hanno mantenuto livelli di rendimento molto alti.

Caressa stupito dal rendimento di Rrahmani: parole d’oro per il kosovaro

Nel corso di un video caricato sul proprio canale Youtube, il giornalista Fabio Caressa ha infatti sottolineato il super rendimento di un imprescindibile dello scacchiere azzurro, vale a dire Amir Rrahmani. Nonostante i tanti dubbi sulla difesa dovuti alle precarie condizioni di Buongiorno e all’utilizzo di giocatori differenti al suo fianco, il kosovaro si è rivelato un punto fermo e il telecronista di Sky ha voluto elogiare questa condizione.

Qui riportate le sue parole:

“Rrahmani sembrava un giocatore perduto e invece lo hanno ricostruito. Io penso che abbia bisogno di avvertire fiducia, come è accaduto con Conte che però lo ha anche migliorato. Di testa le prende tutte lui. Anche lui è stata una delle colonne del Napoli. Se ne parla poco, ma ha giocato senza Buongiorno per un sacco di tempo e ha fatto sempre bene e sono calate le distrazioni”.

A conferma di ciò, Rrahmani è sceso in campo in tutti i match di Serie A con la maglia partenopea, elevando un vero e proprio muro difensivo insieme a Meret che ha reso il reparto difensivo degli azzurri uno dei migliori al mondo.

Non solo Rrahmani, piovono elogi anche per McTominay da Caressa

Oltre alla sottolineatura importante sul grande rendimento del difensore, Caressa si è accodato a quanto ribadito da parte di tanti colleghi ed esperti del mondo calcistico in merito all’impatto di Scott McTominay alla sua prima stagione in Italia. Infatti, nel corso del suo intervento, il giornalista ha puntato i riflettori sulla duttilità dello scozzese in entrambe le fasi di gioco.

Di seguito ecco le dichiarazioni a riguardo:

“Il lavoro di Conte lo ha fatto crescere. Lo utilizza praticamente come seconda punta e riesce a sfruttare tutte le sue caratteristiche. Nell’ultima partita si è anche aggiunto ai difensori centrali e non è un caso che da corner non ha mai subito un gol. La squadra è strutturata fisicamente che in Italia fa tutta la differenza del mondo. Per questo dico che il Napoli ha fatto un grandissimo lavoro”.

Di certo i complimenti verso il centrocampista ex Manchester United sono gli ultimi di una lunghissima serie, ma la chiave di lettura tattica risulta interessante e veritiera per quanto riguarda la totalità del lavoro di McTominay.