Gilmour carica i tifosi del Napoli: la frase su McTominay fa sognare

Billy Gilmour ha caricato i tifosi del Napoli con delle splendide dichiarazioni anche sul connazionale McTominay: ecco cosa ha detto

I tifosi del Napoli sono in trepidante attesa per il debutto di Billy Gilmour e Scott McTominay in maglia azzurra. Dopo aver visto in campo Buongiorno, Spinazzola, Neres e Lukaku, ora l’attenzione è tutta sui due scozzesi. L’impatto avuto dal centrale ex Torino e dai due attaccanti, decisivi nella rimonta contro il Parma di sabato scorso, ha fatto crescere l’hype intorno ai due centrocampisti.

Non solo, entrambi i neo acquisti del Napoli sono andati a segno in Nations League due sere fa contro la Polonia, nella gara poi persa dalla Scozia per 3-2. Una sfida rocambolesca, che ha visto i nuovi arrivati in casa azzurra come assoluti protagonisti. Un biglietto da visita perfetto per Antonio Conte che li ha voluti tanto e che punterà su di loro per tutta la stagione. Il tecnico leccese non ha avuto ancora modo di allenarli ed entrambi difficilmente saranno impiegati a Cagliari, ma per la sfida alla Juventus saranno senz’altro arruolabili.

Gilmour esalta i tifosi del Napoli: le parole in vista del debutto in azzurro

Tanta l’amarezza da parte del centrocampista dopo la sconfitta contro la Polonia. Dopo l’iniziale vantaggio di Szymanski, il VAR ha annullato un gola McTominay, prima del 2-0 di Lewandowski che sembrava aver già chiuso la pratica a fine primo tempo. Appena iniziata la ripresa, però, proprio Gilmour ha accorciato le distanze, prima del momentaneo 2-2 di McTominay al 76′. La beffa al minuto 97 con il rigore realizzato da Zalewski che ha regalato la vittoria ai polacchi.

Nel post gara Gilmour ha espresso tutto il suo dispiacere e disappunto per il risultato, ma ai media Scozzesi, in vista della partita con il Portogallo in programma domani, ha avuto modo anche di parlare del Napoli. “Muoio dalla voglia di iniziare questa nuova esperienza”, ha dichiarato il centrocampista, che poi ha aggiunto: “Si tratta di un’avventura diversa per me, dove conoscerò una nuova cultura. Ora mi viene difficile pensare subito al Napoli per via della sconfitta contro la Polonia in Nations League, ma non sto più nella pelle”.

Poi ha aggiunto su McTominay: “Sicuramente la sua presenza mi può aiutare in squadra e lo stesso vale per lui con me. Scott è un amico per me e vogliamo crescere insieme in una realtà come Napoli“. Infine ha concluso: “Ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con miei connazionali che hanno giocato o che sono ancora in Serie A e mi hanno detto che è un campionato difficile. Motivo in più per avere voglia di giocare”.