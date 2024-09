Lukaku scalpita per Cagliari e punta ad un traguardo storico: può succedere col Napoli

Romelu Lukaku scalpita per esserci a Cagliari e punta ad un traguardo personale che potrà raggiungere proprio col Napoli

Ha incominciato come nelle migliori previsioni la sua avventura al Napoli. Romelu Lukaku, tanto per cambiare, ha segnato all’esordio, come gli è successo più e più volte in passato con maglie diverse. “Sono abituato” ha scherzato il belga alla fine della partita vinta contro il Parma la scorsa settimana. E’ consapevole di essere diventato un possibile idolo della piazza, che in passato ha reso “re” chi ha saputo ricambiare l’amore ricevuto.

Lukaku ne ha ricevuto tanto di affetto sin dal suo arrivo e già in queste primissime settimane sta provando a restituirlo. Lo si vede dai piccoli gesti: come quello di rinunciare ai giorni di riposo per continuare gli allenamenti e presentarsi nella forma migliore per la trasferta di Cagliari. Big Rom non si è fermato un attimo da quando è approdato in città, se non domenica scorsa, per godersi il Golfo di Napoli in compagnia di Dries Mertens,

Lukaku, lo storico obiettivo con il Napoli: il belga fa sognare

Non ha tempo da perdere e vuole mantenere intatta la fiducia che gli ha dato Antonio Conte, che tanto lo ha voluto in maglia azzurra. Il dopo Osimhen è lui e, tralasciando la scaramanzia, lo sarà almeno fino al 2027 per il contratto che ha firmato. Il 31enne vuole lasciarsi alle spalle la brutta esperienza al Chelsea (parte 3) e vuole migliorare il suo score alla Roma dello scorso anno.

Ecco perché sta insistendo con gli allenamenti personalizzati, nonostante si sia presentato in una forma fisica migliore di quanto avessero pronosticato i più scettici. Lukaku sogna in grande e lo fa perché è ad un passo dai 400 gol in carriera. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il centravanti ha segnato 387 volte tra club e nazionale e non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio adesso.

Nonostante le annate clamorose all’Inter con Conte dove sfiorò i 25 gol, non è mai stato capocannoniere in Serie A ed è consapevole che non sarà facile neanche quest’anno con la concorrenza di Lautaro, Vlahovic e Thuram. Lui, però, ci vuole provare, perché riuscire ad avvicinarsi ad un traguardo del genere, raggiunto ai tempi dell’Anderlecht, significherebbe aver trascinato il Napoli verso vette altissime.

Una manciata di gol, quindi, per raggiungere una cifra monstre “400”. Con ogni probabilità ci riuscirà in maglia azzurra, la speranza è che riesca a farlo nel minor tempo possibile in questa stagione. Uno lo ha già messo a segno e questo significa che, con i 13 rimanenti per arrivare a 400, ne segnerebbe complessivamente 14 in maglia Napoli. Può farne molti di più e ne è assolutamente consapevole. Questo il motivo principale degli allenamenti serrati, che serviranno ad arrivare a Cagliari nel migliore dei modi, per poi far paura alla Juventus il prossimo 21 settembre.