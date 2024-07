LIVE – Napoli-Anaune 0-0, poche occasioni per le due squadre

Il Napoli scende in campo con la rappresentativa locale dell’Anaune Val Di Non, la prima del suo ritiro in Val Di Sole. Esordio, seppur in una sfida amichevole, per Conte sulla panchina azzurra.

Buonasera lettrici e lettori di Spazio Napoli e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Napoli e l’Anaune Val Di Non, sfida amichevole che inaugura il nuovo ciclo azzurro targato Antonio Conte. Un’occasione per il tecnico leccese di toccare con mano gli effetti dei primi giorni di lavoro in Val Di Sole, oltre che per valutare in prima persona calciatori che in questi giorni si stanno giocando il futuro in maglia azzurra.

Tutto pronto al campo di Carciato, dove gli azzurri affronteranno la rappresentativa locale dell’Anaune Val Di Non, appuntamento ormai fisso per il Napoli che, da anni, sceglie la Val Di Sole per iniziare la sua prima fase di preparazione.

Napoli-Anaune: le formazioni della squadra azzurra

Di seguito, la prima formazione del nuovo Napoli di Antonio Conte e degli avversari:

Napoli (3-4-3): Caprile; Marin, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Simeone, Lindstrom Anaune (3-4-2-1): Gionta; Comini, Menapace, Faes; Casagrande, Borghesi, Pangrazzi, Ferreira; Micheli, Belcastro; Biscaro. TERNA ARBITRALE ARBITRO: Marco Schmid di Rovereto

ASSISTENTE 1: Ion Rusu di Trento

ASSISTENTE 2: Yoan Battan di Trento

Confermate, dunque, le impressione delle scorse ore, con Conte che avrà modo di testare i vari Lindstrom e Natan, senza dimenticare l’esordio dei due nuovi acquisti Rafa Marin e Spinazzola.

Napoli – Anaune: il LIVE del match

Il calcio d’inizio di Napoli – Anaune, prima amichevole degli azzurri nel ritiro di Dimaro, è previsto per le ore 18:00.