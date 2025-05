Lecce-Napoli a Massa, ufficiale la designazione: ecco da chi sarà affiancato

Ecco la designazione ufficiale per Lecce-Napoli: i precedenti col Napoli promettono bene.

Lecce-Napoli sarà un match cruciale per il finale di stagione degli uomini di Antonio Conte. Gli azzurri cercano una vittoria che possa confermare la vetta della classifica in attesa del match dell’Inter contro il Verona.

Serviranno tre punti in un match che si preannuncia critico, forse il più complesso delle ultime di stagione. I pugliesi, quartultimi in classifica, inseguono una salvezza che per il momento è chiaramente alla portata ma che non sarà di certo semplice per gli uomini di Giampaolo.

Lecce-Napoli, Massa al fischietto: i precedenti col Napoli

Ma chi arbitrerà la gara? Da pochi minuti sono stati ufficializzati tutti i direttori di gara, con anche assistenti e Var, della 35ª giornata di Serie A.

Lecce-Napoli è quindi affidata a Davide Massa, con Meli e Alassio come assistenti. Il quarto uomo sarà Rutella, mentre al Var ci saranno Mariani e Marin.

Una vittoria e due pareggi per il Napoli in questa stagione sotto la direzione arbitrale di Massa. L’1-0 casalingo con la Roma, poi il pareggio a Roma con la Lazio e, infine, quello dello scorso 7 aprile con il Bologna.