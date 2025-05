Kean-Napoli, l’annuncio infiamma i tifosi: Lukaku messo da parte

Il bomber della Fiorentina continua a brillare a suon di gol: l’accostamento al Napoli esalta i tifosi azzurri

Il Napoli vive un momento decisivo: gli azzurri continuano la corsa per lo scudetto, e i segnali positivi superano i negativi nella sfida con l’Inter. Il gruppo ha ritrovato la certezza tecnica che sembrava perduta, e ora che la stagione volge al termine, si comincia a pensare al futuro.

E come sempre, in questo periodo, il calciomercato torna ad accendere l’immaginazione dei tifosi.In questo scenario è arrivato, a sorpresa, un nome che ha immediatamente fatto discutere: Moise Kean.

Napoli, colpo Kean in arrivo? L’annuncio spiazza

A lanciare il nome del centravanti italiano è stato Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, durante un intervento a “Viva El Futbol”. Le sue parole sono state chiare, nette, e forse un po’ provocatorie: “Il prossimo step per Kean potrebbe essere il Napoli, al posto di Lukaku”.

Una dichiarazione che ha fatto il giro del web in pochi minuti. Per Adani, Kean sarebbe il profilo giusto per raccogliere l’eredità del centravanti belga. L’ex Juve, nel frattempo, sta vivendo una vera e propria rinascita. Alla Fiorentina ha trovato finalmente spazio, continuità e fiducia.

Con 13 gol all’attivo, è attualmente il vice capocannoniere della Serie A, superando ogni aspettativa. E il dato forse più eclatante è che la Juventus lo ha lasciato andare per soli 13 milioni. Una cifra che oggi fa riflettere, e che Adani non ha mancato di sottolineare: “Parliamo sempre degli acquisti della Juve, ma qui bisogna parlare delle cessioni. Kean è stato venduto per una cifra bassissima, e oggi è uno dei migliori attaccanti del campionato”.

Kean, il profilo perfetto per il Napoli

Il Napoli guarda con interesse a questo tipo di profili. Giovani, italiani, affamati. In più, Kean ha già una buona esperienza internazionale, conosce bene il campionato e, con un tecnico come Conte, uno che sa lavorare sulla testa dei giocatori, potrebbe fare quel salto definitivo.

Certo, per ora è solo un’idea, una suggestione lanciata da un ex calciatore. Ma nel calcio moderno basta poco per trasformare una frase in una trattativa concreta. E se davvero il Napoli decidesse di puntare su Kean, si tratterebbe di una scommessa intrigante. Una di quelle che possono cambiare il volto di una stagione. E forse anche qualcosa di più.