Rafa Marin titolare contro il Lecce? Dalla Spagna non hanno dubbi

Il difensore spagnolo nell’11 di partenza contro i pugliesi? L’analisi delle sue prestazioni.

Le difficoltà del Napoli in difesa sono evidenti. Gli infortuni che hanno colpito Juan Jesus e Alessandro Buongiorno pesano notevolmente sulla gestione di Antonio Conte, che contro il Lecce dovrà inventarsi qualcosa.

Le ipotesi di Mathias Olivera centrale di difesa al fianco di Rrahmani crescono sempre di più, anche se a dir .a verità il tecnico azzurro la soluzione in panchina ce l’avrebbe. Rafa Marin, però, non ha mai convinto Conte che tutt’ora stenta a metterlo in campo nonostante l’emergenza.

Dalla Spagna, invece, credono nel difensore classe 2002. Il quotidiano spagnolo Marca analizza le poche prestazioni di Rafa Marin, di fatto elogiandone alcuni dati importanti.

“Rafa Marín ha trovato la strada giusta nel momento cruciale della stagione. Esordisce da titolare in campionato, mantenendo la porta inviolata nella vittoria contro il Monza. Ha inoltre completato 74 dei 75 passaggi tentati (con una precisione del 99%), ha vinto due duelli aerei, ha completato tutti i nove passaggi lunghi tentati e ha registrato una velocità massima di 32 km/h”, scrive il quotidiano.

Rafa Marin titolare contro il Lecce? Per Marca non c’è dubbio

Sono solo 4 le presenze in campionato c0llezionate da Rafa Marin con la maglia del Napoli. I 90 minuti non hanno convinto Antonio Conte che ha quindi preferito farlo sedere di nuovo in panchina contro il Torino. I dubbi per la formazione di Lecce-Napoli crescono, soprattutto in virtù del dilemma che affligge il tecnico azzurro. L’analisi del quotidiano spagnolo, però, prosegue con le formazioni e con la certezza che Rafa Marin possa fare bene.