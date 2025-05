“Passi avanti per il rinnovo”, cambia tutto per il Napoli: cosa sta succedendo

In casa Napoli si continua a lavorare sempre più in vista del futuro. Intanto, però, sarebbero emersi dettagli su un big che potrebbe lasciare la Campania.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, ma intanto la dirigenza è concentrata anche sul futuro. In modo particolare, tra gli obiettivi ci sarebbe la volontà di costruire una squadra all’altezza. La dirigenza, però, dovrà fare i conti con alcune situazioni molto delicate in vista dei prossimi mesi. Infatti, un big potrebbe lasciare la Campania al termine del campionato.

Meret rinnova con il Napoli? L’annuncio di Di Marzio

L’avventura di Alex Meret a Napoli potrebbe continuare ancora.. Da ormai diverse settimane si parla del possibile rinnovo contrattuale, il quale però non è ancora arrivato. La situazione è in bilico, ma nelle ultime ore sono emersi dettagli molto importanti in vista del futuro.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, stamattina c’è stato l’ennesimo incontro tra l’agente Federico Pastorello e il DS del Napoli Giovanni Manna. L’appuntamento non avrebbe portato alla conclusione dell’affare, ma sarebbero stati fatti passi avanti molto significativi. Al momento, resta da sciogliere nodo economico ma è emersa molta fiducia a riguardo.

Le parti in questione si sono nuovamente aggiornate, ma l’appuntamento definitivo ci sarà tra qualche settimana. Infatti, con ogni probabilità le parti si incontreranno a metà strada, in modo tale da non compromettere quanto fatto fino ad oggi. L’eventuale rinnovo di Alex Meret sarebbe un segnale di continuità da parte del Napoli.