Mercato Napoli, contatti diretti con il difensore: Manna al lavoro

Il ds del Napoli spinge per portarlo in azzurro, avviati i contati con l’entourage: i dettagli.

Il Napoli continua la sua straordinaria stagione alla ricerca del titolo finale. I tre punti di vantaggio sull’Inter mettono gli uomini di Antonio Conte nella situazione perfetta, anche se le insidie sono dietro l’angolo. Quella con il Lecce si prospetta una partita da conquistare lottando per gli azzurri, contro una squadra che non vince da parecchio e che cerca punti per la salvezza.

E mentre Conte e i suoi giocatori scendono in campo per portare a casa un obiettivo enorme, la dirigenza del Napoli lavora duramente per progettare la prossima stagione.

Al centro dell’attenzione il reparto difensivo, colpito da numerosi infortuni e che, senza dubbio, necessita di qualche rinforzo in vista della prossima stagione nella quale gli impegni si moltiplicheranno.

Manna spinge per Beukema: i contatti

Tra gli obiettivi del direttore sportivo Giovanni Manna ci sarebbe anche Sam Beukema, difensore olandese classe 1998 del Bologna. Come riportato da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, Manna avrebbe già avviato i contatti con l’entourage di Beukema.

“Napoli, sempre più concreto l’interesse per Beukema del Bologna. C’è stato un contatto diretto tra Manna e il padre-agente del giocatore. Ancora nessun contatto tra i club, ma l’olandese é il primo obiettivo per la difesa del Napoli, che ha già preso Marianucci”, scrive il giornalista.

Beukema è uno dei pilastri della difesa emiliana, con addirittura 44 partite giocate tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Un dato notevole per il Napoli, alla ricerca proprio di sicurezza e stabilità nel reparto difensivo azzurro.