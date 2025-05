Lavezzi, il ricordo è da brividi: “Napoli è stata un colpo di fortuna per me”

Il Pocho si è lasciato andare nell’intervista ai canali ufficiali della SSC Napoli: parole da brividi dall’ex azzurro

Ci sono emozioni che il tempo non cancella, luoghi che diventano casa anche se sei nato dall’altra parte del mondo. Per Ezequiel Lavezzi, Napoli non è stata solo una tappa della carriera: è stato amore puro, viscerale.

Un sentimento che, a distanza di anni, è ancora vivo. Lo si è visto tutto nel suo ritorno recente al “Maradona” in occasione di Napoli-Milan, quando il Pocho ha rivisto quella che per lui è stata una vera famiglia.

Il Pocho torna a casa: legame indissolubile con la città

Intervistato dai canali ufficiali del club, Lavezzi non ha trattenuto l’emozione. Le sue parole, semplici ma piene di verità, hanno colpito dritto al cuore: “Tornare qui è incredibile. Sono passati anni, ma è come se non me ne fossi mai andato davvero”.

Non solo nostalgia: si tratta di riconoscenza, gratitudine, affetto sincero. E quando racconta l’adrenalina del prepartita, l’atmosfera magica che si respirava già sul pullman mentre si avvicinavano allo stadio, non puoi non immaginarti quella scena: migliaia di persone, cori, passione pura.

“Sentivi la pelle d’oca già prima di scendere in campo”, dice. Ed è proprio questo che distingue Napoli da qualsiasi altro posto: il calore della gente, la fede calcistica che va oltre il risultato.

Maradona decisivo per il suo arrivo: Lavezzi svela i primi momenti in azzurro

Lavezzi ha ricordato i motivi che lo spinsero a firmare con il Napoli: “All’inizio scelsi questa squadra per la storia di Diego. Napoli era il simbolo di Maradona. Ma poi ho scoperto una città che vive il calcio come nessun’altra. È stato un colpo di fortuna enorme per me”.

Lavezzi ha voluto ribadire quello che ha sempre detto con i fatti, più che con le parole: “Napoli mi ha dato tutto. È qui che sono diventato la persona che sono oggi. Amo questa città e cerco sempre di farlo capire”. Insomma, certi amori non finiscono. Restano, e ti seguono per tutta la vita.