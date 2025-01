LIVE NAPOLI-VERONA- Segui qui su Spazionapoli la diretta testuale del match valido per la prima giornata di ritorno della Serie A 2024/2025.

Amici ed amiche di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale del match fra Napoli e Verona, gara con cui inizia il girone di ritorno dei partenopei. Gli azzurri dovranno fare a meno di Buongiorno, Olivera e del tanto dicusso Kvaratskhelia, il cui addio al club è sempre più vicino. L’obiettivo è però quello di mantenere la concentrazione sul campo per ottenere una vittoria utile a mantenere il primato in classifica, come ha chiarito anche Antonio Conte in conferenza stampa.

LIVE NAPOLI-VERONA: segui qui il match

PREMI F5 O SU AGGIORNA PER SEGUIRE IN TEMPO REALE LA SFIDA TRA NAPOLI E VERONA

26′- Ritmo di partita più basso. Errore in fase d’impostazione di Juan Jesus, ma rivelatosi totalmente indolore per il pronto recupero dello stesso difensore brasiliano.

16′- Il Verona prova a riattaccare, ma è bravissimo Meret nell’uscita bassa su un lancio lungo verso Tengstedt.

14′- Prima palla gol per il Verona con un colpo di testa di Tengstedt da buona posizione che finisce a lato.

12′- Vero assedio quello del Napoli, stavolta è McTominay a provare a calciare in sforbiciata, pallone largo.

11′- Altra occasione per il Napoli. Lukaku calcia abbastanza libero dal limite dell’area servito da Lobotka dopo un ottimo schema su punizione.

6′- Napoli subito vicinissimo al raddopioo! Incredibile errore di Anguissa, che spara alto a porta praticamente sguarnita dopo una meravigliosa palla rasoterra servitagli dalla fascia da Neres.

4′- GOOOOL! NAPOLI SUBITO IN VANTAGGIO! Pallone a rimorchio di Lukaku per Di Lorenzo che scaglia un tiro che sbatte contro il palo ed entra in porta dopo un rimpallo con la schiena di Montipoò.

1′- Inizia il match al Maradona

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali

Riguardo alle formazioni, nessuna novità rispetto a quanto detto alle ultime ore per il Napoli. Oltre alle assenze, c’è infatti da segnalare il ritorno fra i titolari di Matteo Politano dopo qualche problema fisico.

Questo l’11 completo:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All: Conte.

Questa invece la formazione del Verona, con la novità a sorpresa Faraoni dall’inizio:

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Belahyane, Lazovic; Suslov; Sarr, Tengstedt

Napoli-Verona, il precedente dell’andata

Dinanzi a sé, una squadra affamata di punti in quanto invischiata a pieno titolo nella lotta salvezza. I ragazzi allenati da Paolo Zanetti non vanno però sottovalutati e la gara d’andata ne è un ottimo esempio. Era la prima gara del campionato e gli scaligeri affrontavano un Napoli a cui il calciomercato non aveva ancora regalato quel roaster di acquisti che gli hanno poi donato grande forza.

Il risultato fu una clamorosa sconfitta per 3-0 degli azzurri di Conte che, però, riuscì a dare la sveglia ad una squadra che doveva forse ancora smaltire qualche scoria del decimo posto dell’anno prima. Tale debacle convinse anche il club ad investimenti più decisi sul mercato, portando così agli arrivi di colonne del Napoli attuale come Lukaku e McTominay.

Qualche brutto ricordo lo portano anche le sfide casalinghe, come l’1-1 del maggio 2021 che fece sfumare all’ultima giornata la possibilità di qualificazione in Champions League per il Napoli di Gattuso. Il precedente più recente al Maradona (risalente al 4 febbraio dello scorso anno) parla invece di una vittoria last minute ottenuta per 2-1 col gol decisivo proprio del beniamino verso l’addio, Khvicha Kvaratskhelia