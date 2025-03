Zazzaroni lancia la bomba: “Se Conte va via scelto il sostituto”

Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro di Antonio Conte, lanciando una bomba sul possibile sostituto al Napoli: ecco di chi si tratterebbe

Ivan Zazzaroni, voce autorevole del giornalismo sportivo italiano, non ha peli sulla lingua quando si tratta di dire la sua. Intervenuto a Radio Deejay, ha fatto il punto sulla situazione in panchina del Napoli, con un focus particolare su Antonio Conte e i possibili sviluppi futuri.

Un’analisi schietta, perché quando si parla di Conte e del Napoli, ogni parola pesa come un macigno. Zazzaroni, con la sua solita verve, ha messo sul tavolo uno scenario che tiene col fiato sospeso i tifosi partenopei: il tecnico salentino è una colonna portante, ma il calcio, si sa, è un mondo imprevedibile.

Conte-Napoli: un matrimonio che funziona, ma fino a quando?

Antonio Conte ha riportato il Napoli ai vertici della Serie A con una velocità da urlo. La sua grinta, il suo rigore tattico e quella capacità di tirar fuori il meglio da ogni giocatore hanno fatto innamorare i tifosi. Ma Zazzaroni, con l’occhio lungo di chi il calcio lo mastica da anni, non esclude che il futuro possa riservare sorprese.

“Oggi non ci sono le condizioni perché Conte vada via”

Ha ribadito il giornalista, quasi a voler tranquillizzare gli animi. Eppure, quel “ma se va via” apre una porta su scenari che nessuno, sotto il Vesuvio, vorrebbe contemplare.

Sì perché subito dopo il noto giornalista ha aggiunto:

“Se va via, il primo candidato alla panchina del Napoli è Allegri. E se Conte va via, le opzioni sono Juve o Milan, ma io spero che resti lì, che serve molto al Napoli”.

Allegri in panchina al Napoli: un’ipotesi concreta o semplice suggestione?

E se Conte dovesse davvero salutare? Zazzaroni non ha dubbi: il primo candidato alla panchina del Napoli sarebbe Max Allegri. Un nome che fa sempre rumore, un tecnico con un palmarès da far invidia e un’esperienza che potrebbe portare equilibrio e pragmatismo al Napoli.

Reduce dall’addio alla Juventus, Allegri è fermo da un po’, ma il suo ritorno in Serie A è un tema caldo tra gli addetti ai lavori. Napoli potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi, con una rosa giovane e talentuosa da plasmare a suo piacimento.

Immaginare Allegri al posto di Conte è un esercizio che divide i tifosi: c’è chi lo vede come una garanzia di continuità e chi teme un cambio di filosofia troppo netto. Certo è che Zazzaroni, buttando lì il nome dell’ex bianconero, ha acceso una discussione che potrebbe infiammare i bar di Napoli per settimane.

Insomma, tra certezze e incognite, la situazione in panchina del Napoli tiene tutti sulle spine. Conte è il presente, ma il futuro è un rebus che solo il tempo potrà sciogliere. E mentre i tifosi incrociano le dita, le parole di Zazzaroni suonano come un monito: godiamoci questo Napoli, perché ogni partita potrebbe essere un capitolo da ricordare.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 17:30 by Claudio Mancini