Napoli-Milan, Conceicao avvisa Conte: sfida lanciata in conferenza

Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Milan, lanciando un messaggio ad Antonio Conte in vista del big match

Sergio Conceiçao non ha usato mezze parole nella conferenza stampa alla vigilia del big match tra Napoli e Milan, un incontro che promette scintille. Con il suo stile diretto e un pizzico di grinta, il tecnico portoghese ha mandato un messaggio chiaro ad Antonio Conte, suo vecchio rivale dai tempi in cui calcavano i campi da giocatori.

“Contro Antonio ho giocato contro come giocatore, ci siamo affrontati tante volte, mentre è la prima volta per una squadra che è a 3 punti dal primo posto. È una gara importante per entrambi. Vogliamo fare risultato e faremo di tutto per vincere”.

Il duello tra i due allenatori non è una novità, ma questa volta la posta in gioco è altissima. Il Milan, infatti, vuole migliorare la sua posizione in classifica, mentre il Napoli di Conte crede allo scudetto. Una partita che potrebbe essere un crocevia per la stagione.

Napoli-Milan: Conceicao parla del big match del Maradona

Conceiçao non ha nascosto il rispetto per l’avversario:

“Mi aspetto un Napoli di qualità, ad immagine del suo tecnico, con intensità e aggressività. Hanno una punta che sa fare le sponde, Raspadori che si infila tra le linee, McTominay che si inserisce molto bene e giocatori come Anguissa e Lobotka, con quest’ultimo che è un maestro del gioco”.

Parole che dipingono un quadro chiaro: il Napoli è una macchina ben oliata, con un centrocampo di livello mondiale e un attacco che può fare male in qualsiasi momento. Eppure, Conceiçao non si lascia intimidire.

“Sappiamo a memoria come giocano e come arrivano negli ultimi 30 metri. Siamo preparati, ma guardiamo soprattutto alla nostra squadra. Creeremo difficoltà al Napoli, che è una delle squadre migliori del campionato”.

Conceiçao e Antonio Conte: una rivalità che si rinnova

La sfida tra Conceiçao e Conte non è solo una questione di punti in classifica, ma anche un confronto tra due personalità forti, due condottieri che hanno lasciato il segno ovunque siano andati. Conceiçao, con il suo passato da giocatore combattivo e il suo approccio pragmatico da allenatore, si trova di fronte un Conte che ha trasformato il Napoli in una corazzata in pochissimo tempo.

“Conte ha a disposizione giocatori bravi e sta facendo una stagione di buon livello”.

Ha riconosciuto il tecnico del Milan, evitando però di soffermarsi sui singoli.

Quando gli è stato chiesto se ci fosse un giocatore del Napoli da “togliere” per vincere, Conceiçao ha allargato le braccia con un sorriso:

“Non guardo ai giocatori, ma alla squadra. Non vado sui singoli e non voglio parlare solo di loro, perché ci sono calciatori che hanno soluzioni”.

Una risposta che sa di strategia, ma anche di consapevolezza: per battere il Napoli servirà un Milan al top, capace di rispondere colpo su colpo.

E se è vero che il calcio si gioca sul campo e non in conferenza stampa, le parole di Conceiçao lasciano intravedere una preparazione maniacale.