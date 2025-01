RILLEGGI IL LIVE- La conferenza stampa di Conte: l’annuncio su Kvaratskhelia

Calcio Napoli ultimissime- Seguite live con noi la conferenza stampa di Antonio Conte prima della gara contro il Verona: tanti temi in ballo.

Antonio Conte presenta in conferenza stampa la gara contro l’Hellas Verona di domani. L’allenatore non dovrà badare solo al campo, ma anche a mantenere la concentrazione alta in virtù delle tante voci su un addio di Khvicha Kvaratskhelia. La priorità per domani sarà però il campo e una partita importante per mantenere la vetta della classifica.

Inevitabilmente la prima domanda al mister è stata quella su Kvaratskhelia, a cui il tecnico ha chiarito subito di non volersi sottrarre:

Kvaratskhelia? Rispondo perché non mi sono mai sottratto a domande scomode. Parlo per dire la verità, non amo dire bugie. Stiamo parlando di un calciatore importante, che quest’estate quando ho parlato col presidente, visto che c’erano già le partenze di Zielinski e Osimhen , volevo tenere. Ho pretesto da parte del presidente che alcuni calciatori venissero confermati , tra cui Khvicha. Quest’estate aveva chiesto di essere ceduto e non era l’unico: sei mesi fa ho dovuto fare un lavoro per cercare di convincere i calciatori fondamentali di rimanere per questo progetto, tanti volevano prendere altre strade. Poi ci ho lavorato e sono felice di esserci riuscito e che quei calciatori ora siano contenti di rimanere.

Cone ha poi delineato con estrema chiarezza la situazione attuale:

Oggi mi trovo ad un punto che devo fare un passo indietro : non posso tenere giocatori con le catene. Ho avuto sei mesi per convincere le due parti a trovare una soluzione, è stato un fulmine a ciel sereno ma ora faccio un passo indietro, è giusto che la situazione la risolvano il club e l’entourage del giocatore. Forse in maniera presuntuosa pensavo di convincerlo , ma non ci sono riuscito. Devo fare un passo indietro, questa è la situazione. Kvara non è disponibile per il Verona, vedremo cosa accadrà per il futuro, perderemo un calciatore importante.

Sulle altre mosse di mercato in conseguenza dell’addio, Conte non aggiunge molto:

Oggi sono molto concentrato sul Verona, oggi le cose più importanti non sono acquisti e cessione. Cerchiamo di mettere tre punti in cascina. Non sono state fatte valutazioni su chi prendere al suo posto perché oggi Kvara è un giocatore del Napoli , nei prossimi giorni è chiaro che la situazione sarà monitorata. Ora è giusto lasciare la palla al club e all’entourage, io quello che dovevo fare l’ho fatto e fin troppo.

A gennaio tanti calciatori stanno con la valigia in mano, ma dobbiamo rimanere concentrati. Colgo l’occasione per salutare Caprile e Folorunsho , che hanno chiesto l’occasione di giocare. Abbiamo trovato dei sostituti che riteniamo all’altezza. Detto questo, non vedo l’ora che finisce gennaio: il mercato di riparazione crea qualche problematica. Siamo stati bravi a rimanere concentrati fin qui.

Spazio, ovviamente, anche alla partita, con un’assenza dell’ultim’ora:

Per la partita contro il Verona non ci saranno Kvara, Buongiorno e Olivera . Pensavamo di risolvere il problema di Olivera, ma essendo al polpaccio è meglio avere un po’ di precauzione. C’è comunque la volontà di Spinazzola di confermarsi dopo l’ottima partita di Firenze, vuole confermarsi con noi. Ha avuto qualche problemino, ma ora è totalmente concentrato sul Napoli. Ora ha un’opportunità da sfruttare, come capitato a Neres e Juan Jesus . Questo è un monito anche per chi ha giocato meno: l’opportunità arriverà bisogna sfruttarla.

Il tema torna nuovamente Kvaratskhelia, riguardo alle possibili ripercussioni sullo spogliatoio, con anche una piccola stoccata:

Oggi rimanere fermo su delle posizioni potrebbe essere peggiorativo. Dobbiamo concentrarci sul discorso calcistico e sul valorizzare la rosa: non possiamo incatenare nessuno, sarebbe controproducente. Ora io non c’entro più niente, mi voglio mettere dalla parte giusta: non voglio mettermi nella posizione che sia stato io a tenerlo e trovarmi un giocatore in meno. In futuro potrebbe restare e lui deve sapere che io non mi sono opposto a nulla, sapendo che dovrà continuare a darmi il 100% come fatto finora.

La cosa che non concedo mai ai ragazzi sono gli alibi, domani contro il Verona, così come fatto a Firenze con le tante assenze, andremo agguerriti ma senza paura. Il percorso è iniziato, possiamo perdere qualcuno ma è lì. Sicuramente mi auguro di riuscire nell’intento che il Napoli non venga vista come una squadra di passaggio e cerco di trasferire quotidianamente anche al club. Dobbiamo costruire qualcosa di ambizioso, che possa rendere orgogliosi i tifosi. Essere considerati una società di passaggio non è nei miei obiettivi e non lo sarà mai. A buon intenditore poche parole.