ESCLUSIVA – Tiziano Crudeli, da Napoli-Milan al retroscena su Conte: le dichiarazioni a sorpresa

Tiziano Crudeli ha parlato in esclusiva al nostro network, presentando la sfida tra Napoli e Milan di domani e svelando un retroscena su Conte

Intervistato in esclusiva dal nostro network, il noto giornalista tifosi Tiziano Crudeli ha affrontato diversi temi, spaziando dalla sfida tra Napoli e Milan in programma per domani, fino ad arrivare ad un retroscena a sorpresa su Antonio Conte.

In primis, su chi sia la favorita al Maradona ha dichiarato:

“Il Napoli. E’ chiaro che da milanista spero che vinca il Milan, ma se metto sul piatto della bilancia i valori delle due squadre il Napoli è più forte del Milan”.

Sui rischi che corre il Milan con il Napoli ha spiegato:

“Il Milan ha delle ottime individualità ma non ha una squadra. Il Napoli ha una squadra, ha un allenatore che ha fatto la squadra. Il Napoli ha segnato 45 gol, il Milan 44, ma il Napoli ne ha subiti 23 e il Milan 33. Quei dieci gol in più subiti dal Milan hanno realizzato questa classifica”.

Tiziano Crudeli in esclusiva: le dichiarazioni prima di Napoli-Milan

Su chi sia più forte tra Romelu Lukaku e Santiago Gimenez ha ammesso:

“Lukaku. Anche perché conosce bene la realtà del calcio italiano”.

In merito alla favorita per lo scudetto ha aggiunto:

“Non faccio il tifo per l’Inter ma allo stato attuale è la squadra più forte del campionato. Simpatizzo per il Napoli al di là del big match nel quale mi auguro di avere la meglio. Il Napoli è una buonissima squadra, gli auguro tutte le fortune nella lotta scudetto.

Sulle differenze tra il Napoli dello scorso anno e quello attuale:

“Al di là delle individualità della squadra poi ci vuole un allenatore bravo a compattare e creare un’organizzazione di gioco. Attenzione a non perderlo perché Conte piace molto proprio al Milan”.

Tiziano Crudeli e il retroscena su Conte: l’annuncio

Sul perché Conte è l’uomo giusto per far ripartire il Milan:

“Lo conosco molto bene, lui sa gestire un organico composito. Sa farsi ascoltare dalla società e si assume tutte le responsabilità. In carriera ha dimostrato di saper essere un ottimo allenatore. Al momento attuale secondo me Conte potrebbe essere l’allenatore giusto per il Milan attuale, che non ha un allenatore di quei livelli”.

In merito alla possibilità che Conte lasci il Napoli per il Milan ha aggiunto:

Il Milan è una società blasonata che ha il fatturato più alto del campionato. Ha le sponsorizzazioni che contribuiscono al bilancio, ha una solida società. Conte ha personalità, determinazione, sa fare le scelte. Sa imporsi con la società: ci vorrebbe un allenatore con queste caratteristiche. Il Milan ha bisogno di uno come Conte e di un direttore sportivo come Marotta. Potrebbe realizzarsi davvero questo passaggio, potrebbe! Per quanto conosco io De Laurentiis lui non accetta di andare avanti con allenatori che non abbiano condivisione. De Laurentiis è molto determinato: non vuoi allenare il Napoli? Va bene, te ne vai e paghi quello che devi pagare. La coppia Lukaku-Conte al Milan? Sì, sarei disposto a metterci qualche euro anche io”.

Infine sul giocatore che “invidia al Napoli ha concluso:

“Considerato l’organico del Milan, McTominay a me interesserebbe molto. Sarebbe da mettere in coppia con Fofana e Rejinders”.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 16:54 by Claudio Mancini