Non solo Marianucci, nel mirino c’è un super colpo per la difesa: la conferma sul Napoli

Il Napoli ha bloccato Luca Marianucci in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, non è affatto escluso che il calciatore, ora in forza all’Empoli, possa essere l’unico rinforzo nei centrali di difesa.

A poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro il Milan, cresce l’attesa in casa Napoli per un match che potrà dire molto sul prosieguo della stagione degli azzurri. Antonio Conte ne è consapevole e ha lanciato oggi un segnale forte e chiaro nella conferenza stampa andata in scena quest’oggi dal centro sportivo di Castel Volturno. Non sarà certamente facile ma i partenopei hanno intenzione di andare fino in fondo alla lotta per lo Scudetto, anche se il divario in classifica dall’Inter segna tre punti di distacco.

Tuttavia, un occhio è ben mirato anche verso il futuro. All’orizzonte, dopo queste nove partite decisive, c’è una finestra di mercato estiva che sarà tutt’altro che banale per il club partenopeo, chiamato a fare un salto di qualità da un punto di vista della globalità dell’organico a disposizione di mister Conte. E a proposito dalla difesa, oltre a Luca Marianucci (colpo bloccato dall’Empoli, ndr), il Napoli ha in cantiere un altro colpo importante nel reparto arretrato e non si esclude un possibile ritorno di fiamma eccellente.

Calciomercato SSC Napoli, ancora voci su Comuzzo: le ultime da Firenze

Pietro Comuzzo potrebbe ritornare nel mirino della SSC Napoli in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Questo è quanto si evince nell’intervento rilasciato da Andrea Giannattasio, giornalista e speaker di Radio Firenze Viola, a 1 Station Radio.

Di seguito, quanto rivelato dalla medesima fonte a proposito del centrale di proprietà della Fiorentina:

“Periodo di difficoltà? Credo che abbia avuto una flessione fisica, e non escluderei nemmeno che le voci di mercato, soprattutto quelle riguardanti il Napoli a gennaio, possano averlo in qualche modo deconcentrato. Tuttavia, nelle occasioni in cui lo abbiamo visto recentemente, sia quando è subentrato sia quando è partito titolare, ha fatto molto bene. Continuo a pensare che sarà oggetto del desiderio di molte squadre nella prossima sessione di mercato. Il Napoli potrebbe tornare alla carica, indipendentemente dall’eventuale arrivo di Mariannucci dall’Empoli. Inoltre, in queste ore si parla anche di un interesse del Milan per il classe 2005, che potrebbe essere uno dei sacrificati dalla Fiorentina nel caso in cui altri top player, come Kean, dovessero restare”.

Comuzzo, possibile nuovo tentativo in estate degli azzurri

Pietro Comuzzo continua a essere, evidentemente, nel mirino del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna. Tuttavia, servirà ovviamente tutt’altro rispetto a quanto visto nello scorso gennaio.

Gli azzurri erano a un passo dal giovane difensore Viola, ma il club del presidente Rocco Commisso non è mai sceso al di sotto dei 40 milioni di euro. Cifra giudicata dalla controparte elevata, che però ora starebbe studiando le mosse giuste in vista dell’estate.

