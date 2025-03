Santiago Castro fa impazzire i tifosi del Napoli: il dettaglio social come indizio di mercato?

Santiago Castro ha fatto sognare i tifosi del Napoli con una foto pubblicata sui social che ha acceso la speranza per un indizio di calciomercato

É uno degli attaccanti rivelazione del campionato, con i suoi 8 gol e 4 assist in Serie A e le sue 10 reti e 8 assist complessivi in stagione. Santiago Castro ha stregato gli addetti ai lavori e ha trascinato il suo Bologna fino al quarto posto in classifica. Non solo merito suo, sia chiaro. tanto del lavoro è anche di Orsolini, Ndoye, Odgaard e Dominguez, solo sul piano realizzativo. Per non dimenticare giocatori come Freuler, Skorupski o Beukema per quello tattico.

Vincenzo Italiano ha trovato il suo attaccante e lo stesso la nazionale argentina, che lo aveva persino convocato per le partite della sosta di marzo, salvo perderlo per infortunio. Per questo motivo, e per una squalifica dettata da una somma di 5 ammonizioni accumulate in tutto il campionato, Castro non ha preso parte alla trasferta dei rossoblu in casa del Venezia.

Santiago Castro: la foto che fa impazzire i tifosi del Napoli

Il centravanti classe 2004 ha quindi potuto seguire la partita da casa, pubblicando una storia sul proprio account Instagram. Borraccia personalizzata, mate argentino e tv gigante per seguire il match. Ai tifosi, del Napoli, però, non è sfuggito un particolare. Alla sinistra del televisore, infatti, si vede chiaramente un quadretto raffigurante Maradona, disegnato con la maglietta del Napoli e una sorta di aureola dorata dietro la testa.

Un chiaro simbolo di amore nei confronti di Diego, idolo degli argentini. Ma quel dettaglio della maglia azzurra indossata, e non quella della nazionale argentina, ha fatto impazzire i sostenitori partenopei. Che questo possa essere un indizio per il futuro? Sicuramente è troppo poco per dirlo, ma la possibilità di giocare nello stadio intitolato al proprio idolo potrebbe allettare l’attaccante.

Sulle sue tracce c’è l’Inter, che da tempo gli fa una corte spietata anche grazie al lavoro di Javier Zanetti. In estate il Bologna dovrà valutare potenziali offerte, con un contratto solido fino al 2028, che potrebbe permettere ai rossoblu di chiedere una cifra anche superiore ai 40 milioni di euro per il giocatore.

Una suggestione di mercato, nulla più per il momento, ma perché non sognare. Il Napoli potrà presentarsi alla corte del Bologna con una somma importante, ricavata dalle cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia e puntare a rendere Castro un nuovo idolo argentino a Napoli, magari come spalla perfetta di Romelu Lukaku come fu Lautaro Martinez ai tempi dello scudetto interista con Conte.