82′ – OLIVERA! Galoppata sulla sinistra, entra in area e calcia! Ancora Stankovic ci arriva!

79′ – Neres recupera palla sulla sinistra, mette dentro la palla tesa che viene sporcata da Candela, Raspadori raccogliere e con grande rapidità calcia in porta! Stankovic non ci arriva, vantaggio azzurro!

79′ – GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! RASPADORI! RASPADORI! RASPADORI! RASPADORI! VANTAGGIO DEL NAPOLI!

77′ – Neres imbecca Lukaku in area, sponda per McTominay che entra con precisione ma non arriva al tiro.

74′ – Esce Kvara, dentro Politano.

71′ – KVARA! Anche lui ci prova dalla sinistra, conclusione che viene parata in due tempi da Stankovic.

69′ – ANCORA LUKAKU! Riceve al limite, entra in area e resiste alla marcatura. Tiro, alto!

64′ – PALO DI LUKAKU! Sfonda il belga che entra in area, calcia verso le porta ma trova il tocco di Stankovic ed il palo!

63′ – Punizione Venezia: Nicolussi Caviglia ci prova da posizione defilata, respinge Meret.

59′ – Ancora scambio tra Kvara e Lukaku, il georgiano va al tiro ma non dà forza e precisione, palla tra le braccia di Stankovic.

57′ – Bella giocata di Kvara che va via ad Altare col tunnel.

55′ – DOPPIA OCCASIONE NAPOLI! Cross di Neres sul secondo palo, c’è Kvara che calcia ma viene murato! Sulla ribattuta c’è Olivera che prova il tiro ma la palla finisce fuori.

53′ – Scambio interessante tra Kvara e McTominay, lo scozzese entra in area ma perde il tempo del tiro.

48′ – Avvio sprint del Venezia che prova ad aumentare i giri in questo avvio di ripresa.

46′ – COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

15.47 – FINE PRIMO TEMPO!

42′ – Il Napoli insiste in questo finale di partita.

39′ – ANGUISSA! Azione insistita del Napoli, il centrocampista si ritrova il pallone sui piedi in piena area di rigore, prova il tiro che finisce in curva! Che occasione!

37′ – SBAGLIA LUKAKU! Il belga calcia verso l’angolino alla sinistra del portiere, ci arriva Stankovic!

36′ – Lukaku sul dischetto.

35′ – CALCIO DI RIGORE! Il Napoli guadagna il tiro dal dischetto per un fallo di mano di Idzes!

32′ – NERES! Scambio con Di Lorenzo sulla destra dell’area, conclusione che finisce fuori!

30′ – Brutto intervento di Altare su Kvara col gomito, l’arbitro estrae il giallo.

25′- Il Napoli tiene botta e prova a rodare i meccanismi.

20′ – Ritmi che sono calati in questa fase dopo un avvio sprint del Napoli.

15′ – Il Napoli continua a spingere, poche però le occasioni concrete fino a questo momento.

12′ – Si fa sentire il Maradona, lo stadio è davvero caldissimo per la sfida col Venezia.

9′ – Napoli che tiene alto il baricentro in questi primi minuti.

5′ – Ci ha provato Rrahmani sotto porta, palla fuori.

1′ – PARTITI! SI COMINCIA!

15.01 – Clima fantastico al Maradona, squadre in campo!

14.40 – Clima caldo al Maradona: come comunicato dal club, c’è sold out a Fuorigrotta!

14.36 – Inversione nella squadra arbitrale: dirigerà Cosso, Marchetti sarà il quarto uomo.

13.58 – Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Napoli e Venezia: scelta inedita di Conte che schiera insieme dal primo minuto Kvara e Neres.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco.

13.50 – Amici di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Venezia! Gli azzurri si approcciano alla partita contro i veneti con la speranza di poter portare a casa punti e proseguire la corsa ai piani alti della classifica. Di contro, il Venezia di Di Francesco ha bisogno di mettere in piedi una prestazione importante per dare un segnale a tutto l’ambiente.