Spinazzola commenta la vittoria dell’Inter: la reazione dell’azzurro è imperdibile

Napoli Genoa, ecco le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola ai microfoni di Dazn nel pre partita.

Tutto pronto al Maradona: a breve inizierà il match tra Napoli e Genoa. Una partita importantissima per le ambizioni degli azzurri che dovranno battersi contro un avversario che ha raggiunto una salvezza tranquilla, nonostante alcune difficoltà iniziali quando alla guida c’era ancora Alberto Gilardino.

Sulla gara di questa sera, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del suo inizio ai microfoni di Dazn.

Rispetto al lavoro anche sul piano mentale da parte della squadra:

“Come si gestisce la pressione? Noi in verità siamo stati bravi questa settimana, pensiamo solo a noi stessi. Il mister ci spinge a pensare solo a noi stessi. Abbiamo visto il 1° tempo dell’Inter ma in serenità, perché sappiamo che dobbiamo vincere queste partite”.