Gli chiedono di De Bruyne: la risposta di Manna in diretta sorprende

Serie A, Napoli Genoa: ecco le dichiarazioni di Giovanni Manna ai microfoni di Dazn nel pre partita.

La 36esima giornata di Serie A mette a confronto Napoli e Genoa allo stadio Maradona nel terzultimo atto del campionato 2024/25. Per avvicinarsi sempre più al quarto scudetto della sua storia, gli azzurri hanno bisogno di trovare 3 punti fondamentali contro un avversario organizzato come il Genoa di Vieira.

A Dazn, nel pre partita, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Sul dualismo con l’Inter:

“Lo abbiamo detto più volte: l’Inter è più attrezzata per più competizioni. Facciamo i complimenti a loro per la finale e facciamo un grande in bocca al lupo. Hanno vinto prima di loro, ma dipende tutto da noi”.