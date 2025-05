Osimhen-Juve, aggiornamento da Pedullà: i bianconeri hanno un asso nella manica

Il giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha fatto il punto della situazione in merito alla trattativa portata avanti dalla Juventus per Victor Osimhen.

Malgrado un presente tutto da vivere, con uno Scudetto da conquistare sul campo, in casa Napoli si pensa già al futuro. In queste ore è divenuto d’attualità il nome di Jonathan David, per cui è confermato il tentativo concreto da parte degli azzurri. Questi ultimi sono alla ricerca di un grande colpo in attacco, da affiancare a Romelu Lukaku. La volontà di rinforzarsi, dunque, è netta da parte del club di Aurelio De Laurentiis, che ritornerà in UEFA Champions League nella prossima stagione.

Non solo, però, il mercato in entrata: tra i pensieri della società partenopea c’è anche il mercato in uscita, con un nome su tutti. Quel Victor Osimhen pronto a tornare, seppur solo temporaneamente, in azzurro dopo la stagione in prestito al Galatasaray. Ci sono pochi dubbi circa il nuovo addio, questa volta con ogni probabilità a titolo definitivo, del nigeriano, che è fortemente tenuto d’occhio dalla Juventus.

Calciomercato SSC Napoli, Pedullà: “Osimhen ha dato priorità alla Juve”

L’esperto di calciomercato, il giornalista Alfredo Pedullà, ha svelato tutte le ultime novità sul possibile affare tra il Napoli e la Juventus per Victor Osimhen.

Di seguito, quanto spiegato dalla medesima fonte su X:

Osimhen–Juventus, rispetto a quanto raccontato già 3 mesi fa:

Osimhen ha dato priorità alla Juve;

L’Arabia è alternativa;

La sua volontà rispetto al contratto in scadenza 2026 è passaggio importante in relazione alla clausola di 75 milioni (non valida per l’Italia)

Il calciatore ex Lille, dunque, sembra gradire l’eventuale passaggio in bianconero. Bisognerà a questo punto come evolverà la situazione in merito alla trattativa tra i due club, nelle prossime settimane.