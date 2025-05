LIVE – Napoli-Genoa, attesa per le formazioni ufficiali: le ultime

Il Napoli cerca la vittoria contro il Genoa per avvicinare il sogno Scudetto: segui con Spazio Napoli il LIVE testuale della sfida tra azzurri e liguri.

Tre punti in palio, pesantissimi, Per mettere le mani, quanto prima, su un traguardo che avrebbe davvero dell’incredibile. Contro il Genoa, non c’è all’orizzonte soltanto una semplice vittoria. Ma un segnale, eventuale, da mandare ulteriormente a un campionato che sta vivendo un testa a testa infinito. Gli ingredienti per una serata di alta tensione ci sono tutti, pur consapevoli tutti che gli uomini di Antonio Conte sono padroni del proprio destino.

Al Diego Armando Maradona è tutto pronto per la sfida tra il Napoli e il Genoa, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Segui in diretta con Spazio Napoli, con il consueto LIVE testuale del match, tutte le emozioni di una partita che può segnare le sorti di un intero campionato per i partenopei.

Napoli-Genoa, il LIVE testuale del match

Il fischio d’inizio del match è in programma per le ore 20:45.

Formazioni Napoli-Genoa: le scelte ufficiali di Conte e Vieira

Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli – Genoa. Ennesimo sold out per l’impianto di Fuorigrotta, pronto a spingere i propri beniamini dall’inizio alla fine, a caccia di un sogno che è ormai vicino, anche se tutto da conquistare.

Ma come scenderanno in campo il Napoli e il Genoa? In attesa delle formazioni ufficiali, ecco quelle che possono essere le probabili scelte di Conte e Vieira: