Prima dell’inizio di Napoli Venezia, il direttore sportivo Giovanni Manna ha introdotto il match parlando ai microfoni di Dazn.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere in campo per chiudere il 2024 nel migliore dei modi contro il Venezia. A seguito della vittoria di carattere contro il Genoa, i partenopei sono pronti a sperimentare il nuovo tridente con Neres e Kvara insieme, per la prima volta dal primo minuto. Agganciare l’Atalanta è l’obiettivo principale degli azzurri. Rispetto anche al calciomercato, ai microfoni di Dazn prima dell’inizio della gara, valevole per la 18esima giornata, ha parlato Giovanni Manna.

Napoli Calcio Ultimissime – Manna parla di Danilo

Sul momento degli azzurri e sull’obiettivo: “Il Napoli ha bruciato le tappe? Sicuramente è una partita molto complicata. La squadra viene da un periodo positivo. Tutte le partite sono difficili ma noi dobbiamo attaccarle e meritarci l’obiettivo. Ieri il mister ha parlato di obiettivi minimi. Facciamo tanti sacrifici perché i nostri obiettivi li conosciamo bene. Non ci accontentiamo mai e andiamo avanti per la nostra strada, convinti di noi stessi”.

In merito all’ipotesi Danilo della Juventus, ha dichiarato: “Danilo? Il mercato di gennaio è difficile. Statisticamente questo mercato qua rischia di creare problematiche piuttosto che risolverle. Con la Juventus non stiamo parlando. Danilo lo conosco bene ed è molto forte. Interverremo sul mercato in quella posizione solo a determinate condizioni”.

Rispetto al mercato in generale: “Noi siamo partiti quest’anno con un percorso per consolidare quelli già presenti ed unirli con giocatori con la prospettiva futura come Gilmour. Dobbiamo cercare di non rovinare la qualità di questa squadra. Devono esserci le condizioni giuste per fare avvenire tutto al meglio. Dobbiamo aggiungere soltanto un meglio”.